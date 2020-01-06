Названы победители кинопремии Золотой глобус-2020: список лауреатов

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии Золотой глобус-2020. Примечательно, что в этом году на премию подавался и украинский фильм "Додому" режиссера Наримана Алиева. Увы, в так называемый шорт-лист премии он так и не вошел. theLime публикует список главных номинаций премии, а также их лауреатов.
Лучшая драма
- "Ирландец" (Irishman)
- "Брачная история" (Marriage Story)
- "1917"
- "Джокер" (Joker)
- "Маленькие женщины" (Little Women)
Лучший режиссер
- Пон Джун-хо, "Паразиты"
- Сэм Мендес, 1917
- Тодд Филлипс, "Джокер"
- Мартин Скорсезе, "Ирландец"
- Квентин Тарантино, "Однажды в Голливуде"
Лучшая комедия или мюзикл
- "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
- "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)
- "Достать ножи" (Knives Out)
- "Рокетмен" (Rocketman)
- "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name)
Лучший драматический сериал
- "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)
- "Корона" (The Crown)
- "Убивая Еву" (Killing Eve)
- "Утреннее шоу" (The Morning Show)
- "Наследники" (Succession) (HBO)
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
- Аквафина ("Прощание")
- Ана де Армас ("Достать ножи")
- Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт")
- Бинни Фелдштейн ("Образование")
- Эмма Томпсон ("В прямом эфире")
Лучший актер в комедии или мюзикле
- Дэниел Крейг ("Достать ножи")
- Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")
- Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")
- Тарон Эдгертон ("Рокетмен")
- Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт")
Лучший драматический актер
- Кристиан Бейл ("Ford против Ferrari")
- Антонио Бандерас ("Боль и слава")
- Адам Драйвер ("Брачная история")
- Хоакин Феникс ("Джокер")
- Джонатан Прайс ("Два Папы")
Лучший анимационный фильм
- "Холодное сердце 2" (Frozen II)
- "Как приручить дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
- "Потерянное звено" (Missing Link)
- "История игрушек 4" (Toy Story 4)
- "Король Лев" (Lion King)
Лучшая актриса второго плана
- Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")
- Аннет Бенинг ("Отчет о пытках")
- Лора Дерн ("Брачная история")
- Дженнифер Лопес ("Стриптизерши")
- Марго Робби ("Скандал")
Лучший актер второго плана
- Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
- Энтони Хопкинс ("Два Папы")
- Аль Пачино ("Ирландец")
- Джо Пеши ("Ирландец")
- Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")
Лучшая песня
- Beautiful Ghosts, "Кошки" (Cats)
- (I'm Gonna) Love Me Again, "Рокетмен" (Rocketman)
- Into the Unknown, "Холодное сердце 2" (Frozen II)
- Spirit, "Король Лев" (Lion King)
- Stand Up, "Гарриет" (Harriet)
Лучший саундтрек
- Александр Деспла ("Маленькие женщины")
- Хильдур Гуднадоттир ("Джокер")
- Рэнди Ньюман ("История брака")
- Томас Ньюман ("1917")
- Дэниел Пембертон ("Сирота Бруклин")
Лучший сценарий фильма
- Ной Баумбах, "Брачная история" (Marriage Story)
- Пон-Джун-хо и Хан Джин-вон, "Паразиты" (Parasites)
- Энтони МакКартен, "Два Папы" (Two Popes)
- Квентин Тарантино, "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
- Стивен Хеллиан, "Ирландец" (The Irishman)
Лучший фильм на иностранном языке
- "Прощание" (The Farewell)
- "Боль и слава" (Pain and Glory)
- "Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)
- "Паразиты" (Parasite)
- "Отверженные (Les Misérables)
Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла
- "Барри" (Barry)
- "Дрянь" (Fleabag)
- "Метод Комински" (The Kominsky Method)
- "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)
- "Политик" (The Politician)
Лучший актер в драматическом сериале
- Брайан Кокс ("Наследники")
- Кит Харингтон ("Игра престолов")
- Рами Малек ("Мистер Робот")
- Тобиас Мензис ("Корона")
- Билли Портер ("Поза")
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
- Оливия Колман ("Корона")
- Джоди Комер ("Убить Еву")
- Николь Кидман ("Большая маленькая ложь")
- Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")
Лучший телевизионный сериал
- "Уловка-22" (Catch-22)
- "Чернобыль" (Chernobyl)
- "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon)
- "Самый громкий голос" (The Loudest Voice)
- "Невероятное" (Unbelievable)
Лучшая актриса в ТВ-сериале
- Кейтлин Дивер, "Невероятное"
- Джои Кинг, "Притворство"
- Хелен Миррен, "Екатерина Великая"
- Мерритт Уивер, "Невероятное"
- Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон")
Лучший актер в ТВ-сериале
- Кристофер Эбботт, "Уловка-22"
- Саша Барон Коэн, "Шпион"
- Расселл Кроу, "Самый громкий голос"
- Джаред Харрис, "Чернобыль"
- Сэм Рокуэлл, "Фосси/Вердон"
Напомним, Золотой глобус-2020 стал уже 77-й по счету церемонией вручения наград за заслуги в области кинематографа и телевидения. Церемония традиционно транслировалась в прямом эфире канала NBC, а ее ведущим уже в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс.
- Ранее критики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм 2019 года, и им стал далеко не "Ирландец" Мартина Скорсезе.
- В начале декабря аналитики также назвали самый популярный новый сериал в мире. После выхода нескольких эпизодов он побил несколько рекордов и обошел такие хиты, как "Игра престолов" и "Очень странные дела".
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