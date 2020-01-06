Названы победители кинопремии Золотой глобус-2020: список лауреатов

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии Золотой глобус-2020. Примечательно, что в этом году на премию подавался и украинский фильм "Додому" режиссера Наримана Алиева. Увы, в так называемый шорт-лист премии он так и не вошел. theLime публикует список главных номинаций премии, а также их лауреатов.

Лучшая драма

"Ирландец" (Irishman)

"Брачная история" (Marriage Story)

"1917"

"Джокер" (Joker)

"Маленькие женщины" (Little Women)

Лучший режиссер

Пон Джун-хо, "Паразиты"

Сэм Мендес , 1917

, 1917 Тодд Филлипс, "Джокер"

Мартин Скорсезе, "Ирландец"

Квентин Тарантино, "Однажды в Голливуде"

Лучшая комедия или мюзикл

"Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

(Once Upon a Time in Hollywood) "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Достать ножи" (Knives Out)

"Рокетмен" (Rocketman)

"Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name)

Лучший драматический сериал

"Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

"Корона" (The Crown)

"Убивая Еву" (Killing Eve)

"Утреннее шоу" (The Morning Show)

"Наследники" (Succession) (HBO)

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Аквафина ("Прощание")

("Прощание") Ана де Армас ("Достать ножи")

Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт")

Бинни Фелдштейн ("Образование")

Эмма Томпсон ("В прямом эфире")

Лучший актер в комедии или мюзикле

Дэниел Крейг ("Достать ножи")

Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")

Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")

Тарон Эдгертон ("Рокетмен")

("Рокетмен") Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт")

Лучший драматический актер

Кристиан Бейл ("Ford против Ferrari")

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Хоакин Феникс ("Джокер")

("Джокер") Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучший анимационный фильм

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"Холодное сердце 2" (Frozen II)

"Как приручить дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

"Потерянное звено" (Missing Link)

(Missing Link) "История игрушек 4" (Toy Story 4)

"Король Лев" (Lion King)

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")

Аннет Бенинг ("Отчет о пытках")

Лора Дерн ("Брачная история")

("Брачная история") Дженнифер Лопес ("Стриптизерши")

Марго Робби ("Скандал")

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

Энтони Хопкинс ("Два Папы")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Лучшая песня

Beautiful Ghosts, "Кошки" (Cats)

(I'm Gonna) Love Me Again, "Рокетмен" (Rocketman)

(Rocketman) Into the Unknown, "Холодное сердце 2" (Frozen II)

Spirit, "Король Лев" (Lion King)

Stand Up, "Гарриет" (Harriet)

Лучший саундтрек

Александр Деспла ("Маленькие женщины")

Хильдур Гуднадоттир ("Джокер")

("Джокер") Рэнди Ньюман ("История брака")

Томас Ньюман ("1917")

Дэниел Пембертон ("Сирота Бруклин")

Лучший сценарий фильма

Ной Баумбах, "Брачная история" (Marriage Story)

Пон-Джун-хо и Хан Джин-вон, "Паразиты" (Parasites)

Энтони МакКартен, "Два Папы" (Two Popes)

Квентин Тарантино, "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

(Once Upon a Time in Hollywood) Стивен Хеллиан, "Ирландец" (The Irishman)

Лучший фильм на иностранном языке

"Прощание" (The Farewell)

"Боль и слава" (Pain and Glory)

"Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)

"Паразиты" (Parasite)

(Parasite) "Отверженные (Les Misérables)

Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла

"Барри" (Barry)

"Дрянь" (Fleabag)

(Fleabag) "Метод Комински" (The Kominsky Method)

"Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

"Политик" (The Politician)

Лучший актер в драматическом сериале

Брайан Кокс ("Наследники")

("Наследники") Кит Харингтон ("Игра престолов")

Рами Малек ("Мистер Робот")

Тобиас Мензис ("Корона")

Билли Портер ("Поза")

Лучшая актриса в драматическом сериале

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")

Оливия Колман ("Корона")

("Корона") Джоди Комер ("Убить Еву")

Николь Кидман ("Большая маленькая ложь")

Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")

Лучший телевизионный сериал

"Уловка-22" (Catch-22)

"Чернобыль" (Chernobyl)

(Chernobyl) "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon)

"Самый громкий голос" (The Loudest Voice)

"Невероятное" (Unbelievable)

Лучшая актриса в ТВ-сериале

Кейтлин Дивер, "Невероятное"

Джои Кинг, "Притворство"

Хелен Миррен, "Екатерина Великая"

Мерритт Уивер, "Невероятное"

Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон")

Лучший актер в ТВ-сериале

Кристофер Эбботт, "Уловка-22"

Саша Барон Коэн, "Шпион"

Расселл Кроу , "Самый громкий голос"

, "Самый громкий голос" Джаред Харрис, "Чернобыль"

Сэм Рокуэлл, "Фосси/Вердон"

Напомним, Золотой глобус-2020 стал уже 77-й по счету церемонией вручения наград за заслуги в области кинематографа и телевидения. Церемония традиционно транслировалась в прямом эфире канала NBC, а ее ведущим уже в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс.

Ранее критики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм 2019 года, и им стал далеко не "Ирландец" Мартина Скорсезе.

В начале декабря аналитики также назвали самый популярный новый сериал в мире. После выхода нескольких эпизодов он побил несколько рекордов и обошел такие хиты, как "Игра престолов" и "Очень странные дела".

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