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Названы победители кинопремии Золотой глобус-2020: список лауреатов

В ночь на 6 января в Беверли-Хиллз вручили престижные награды

понедельник, 6 января 2020, 08:51
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В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии Золотой глобус-2020. Примечательно, что в этом году на премию подавался и украинский фильм "Додому" режиссера Наримана Алиева. Увы, в так называемый шорт-лист премии он так и не вошел. theLime публикует список главных номинаций премии, а также их лауреатов.

Лучшая драма

  • "Ирландец" (Irishman)
  • "Брачная история" (Marriage Story)
  • "1917"
  • "Джокер" (Joker)
  • "Маленькие женщины" (Little Women)

Лучший режиссер

  • Пон Джун-хо, "Паразиты"
  • Сэм Мендес, 1917
  • Тодд Филлипс, "Джокер"
  • Мартин Скорсезе, "Ирландец"
  • Квентин Тарантино, "Однажды в Голливуде"

Лучшая комедия или мюзикл

  • "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
  • "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)
  • "Достать ножи" (Knives Out)
  • "Рокетмен" (Rocketman)
  • "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name)

Лучший драматический сериал

  • "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)
  • "Корона" (The Crown)
  • "Убивая Еву" (Killing Eve)
  • "Утреннее шоу" (The Morning Show)
  • "Наследники" (Succession) (HBO)

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

  • Аквафина ("Прощание")
  • Ана де Армас ("Достать ножи")
  • Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт")
  • Бинни Фелдштейн ("Образование")
  • Эмма Томпсон ("В прямом эфире")

Лучший актер в комедии или мюзикле

  • Дэниел Крейг ("Достать ножи")
  • Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")
  • Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")
  • Тарон Эдгертон ("Рокетмен")
  • Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт")

Лучший драматический актер

  • Кристиан Бейл ("Ford против Ferrari")
  • Антонио Бандерас ("Боль и слава")
  • Адам Драйвер ("Брачная история")
  • Хоакин Феникс ("Джокер")
  • Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучший анимационный фильм

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  • "Холодное сердце 2" (Frozen II)
  • "Как приручить дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
  • "Потерянное звено" (Missing Link)
  • "История игрушек 4" (Toy Story 4)
  • "Король Лев" (Lion King)

Лучшая актриса второго плана

  • Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")
  • Аннет Бенинг ("Отчет о пытках")
  • Лора Дерн ("Брачная история")
  • Дженнифер Лопес ("Стриптизерши")
  • Марго Робби ("Скандал")

Лучший актер второго плана

  • Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
  • Энтони Хопкинс ("Два Папы")
  • Аль Пачино ("Ирландец")
  • Джо Пеши ("Ирландец")
  • Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Лучшая песня

  • Beautiful Ghosts, "Кошки" (Cats)
  • (I'm Gonna) Love Me Again, "Рокетмен" (Rocketman)
  • Into the Unknown, "Холодное сердце 2" (Frozen II)
  • Spirit, "Король Лев" (Lion King)
  • Stand Up, "Гарриет" (Harriet)

Лучший саундтрек

  • Александр Деспла ("Маленькие женщины")
  • Хильдур Гуднадоттир ("Джокер")
  • Рэнди Ньюман ("История брака")
  • Томас Ньюман ("1917")
  • Дэниел Пембертон ("Сирота Бруклин")

Лучший сценарий фильма

  • Ной Баумбах, "Брачная история" (Marriage Story)
  • Пон-Джун-хо и Хан Джин-вон, "Паразиты" (Parasites)
  • Энтони МакКартен, "Два Папы" (Two Popes)
  • Квентин Тарантино, "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
  • Стивен Хеллиан, "Ирландец" (The Irishman)

Лучший фильм на иностранном языке

  • "Прощание" (The Farewell)
  • "Боль и слава" (Pain and Glory)
  • "Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)
  • "Паразиты" (Parasite)
  • "Отверженные (Les Misérables)

Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла

  • "Барри" (Barry)
  • "Дрянь" (Fleabag)
  • "Метод Комински" (The Kominsky Method)
  • "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • "Политик" (The Politician)

Лучший актер в драматическом сериале

  • Брайан Кокс ("Наследники")
  • Кит Харингтон ("Игра престолов")
  • Рами Малек ("Мистер Робот")
  • Тобиас Мензис ("Корона")
  • Билли Портер ("Поза")

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
  • Оливия Колман ("Корона")
  • Джоди Комер ("Убить Еву")
  • Николь Кидман ("Большая маленькая ложь")
  • Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")

Лучший телевизионный сериал

  • "Уловка-22" (Catch-22)
  • "Чернобыль" (Chernobyl)
  • "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon)
  • "Самый громкий голос" (The Loudest Voice)
  • "Невероятное" (Unbelievable)

Лучшая актриса в ТВ-сериале

  • Кейтлин Дивер, "Невероятное"
  • Джои Кинг, "Притворство"
  • Хелен Миррен, "Екатерина Великая"
  • Мерритт Уивер, "Невероятное"
  • Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон")

Лучший актер в ТВ-сериале

  • Кристофер Эбботт, "Уловка-22"
  • Саша Барон Коэн, "Шпион"
  • Расселл Кроу, "Самый громкий голос"
  • Джаред Харрис, "Чернобыль"
  • Сэм Рокуэлл, "Фосси/Вердон"

Напомним, Золотой глобус-2020 стал уже 77-й по счету церемонией вручения наград за заслуги в области кинематографа и телевидения. Церемония традиционно транслировалась в прямом эфире канала NBC, а ее ведущим уже в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс.

  • Ранее критики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм 2019 года, и им стал далеко не "Ирландец" Мартина Скорсезе.
  • В начале декабря аналитики также назвали самый популярный новый сериал в мире. После выхода нескольких эпизодов он побил несколько рекордов и обошел такие хиты, как "Игра престолов" и "Очень странные дела".

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