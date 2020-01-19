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На Голос країни-10 внезапно пришел секс-символ Танців з зірками - Дан Балан не находит себе места

Кажется, теперь за внимание Тины Кароль будут соревноваться два мачо

воскресенье, 19 января 2020, 23:36
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На сцене проекта Голос країни-10, юбилейный сезон которого стартовал вечером 19.01.2020, внезапно появился секс-символ танцевального шоу "Танці з зірками" Даниэль Салем. Для первого этапа программы танцор выбрал хит Владимира Высоцкого "Ноль семь".

Первой к Салему повернулась Тина Кароль. Вслед за ней по кнопке ударили Потап и Настя Каменских. Когда же хорошо знакомые танцор и певица стали тепло приветствовать друг друга, Дан Балан не стал скрывать ревности. Особенно резко судья проекта воспринял момент, когда Кароль назвала Салема лучшим (видео смотрите ниже).

Два кресла позволили Даниэлю Салему продолжить участие на шоу Голос країни-10. Своим наставником в юбилейном сезоне танцор, конечно же, выбрал Тину Кароль. Естественно, это тоже не особо порадовало Дана Балана, который придерживается образа мачо вокального шоу.

Напомним, на шоу "Танці з зірками" Даниэль Салем принял участие с танцовщицей Юлией Сахневич. Пара продержалась на проекте до 10 выпуска, после чего уступила соперникам. Как танцор показал себя на вокальном проекте, смотрите на видео:

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