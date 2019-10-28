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10 выпуск Танців з зірками-2019: кто покинул шоу, а кто стал фаворитом эфира

Шоу в этот вечер покинул секс-символ проекта

понедельник, 28 октября 2019, 07:08
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Вечером 27 октября в эфире канала "1+1" прошел 10 выпуск шоу Танці з зірками-2019, по итогам которого проект покинул телеведущий Даниэль Салем и его партнерша Юлия Сахневич.

За билет в следующий выпуск шоу в это воскресенье боролись 7 пар из 14-ти. В зоне риска Салем оказался с Еленой Кравец и Максимом Леоновым. Исполнив "танец за жизнь" и выслушав итоговые вердикты судей, пара уступила соперникам и покинула проект. Смотрите ниже, каким был последний танец Даниэля Салема на Танцях з зірками-2019, а также читайте, кто стал фаворитом вечера.

В эфире от 27.10.19 Даниэль Салем и Юлия Сахневич исполнили эффектное танго под хит "Personal Jesus" группы Depeche Mode. Номер был высоко оценен судьями и принес паре 37 баллов из 40-ка возможных.

Примечательно, что в 10 выпуске Танців з зірками-2019 судьи после "танца за жизнь" впервые в этом сезоне проголосовали поровну: два члена жюри поддержали Даниэля Салема, другие два - Елену Кравец. Так как и здесь у пары шансы оказались равными, организаторам шоу пришлось сравнивать точное количество голосов телезрителей. Так стало известно, что Елену Кравец поддержало большее число зрителей и актриса продолжит участие.

Высший балл в 10 выпуске шоу Танці з зірками-2019

Очередным высшим баллом в эфире шоу вновь отличились Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, которые в этот раз вышли на паркет с балетом. И пусть он не очень порадовал украинскую приму-балерину Екатерину Кухар, паре все равно удалось получить 38 баллов из 40-ка.

Увы, после выступления Анне Ризатдиновой стало плохо прямо на паркете. Из-за резкого скачка давления спортсменка стала терять сознание и повалилась на партнера. Ведущему Юрию Горбунову пришлось прервать шоу на внеплановую рекламу.

Напомним, до конца нового сезона шоу Танці з зірками-2019 осталось всего четыре выпуска. Следующий состоится уже 3 ноября. Следите за его подробностями также на страницах The Lime.

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