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Тина Кароль на шоу Голос країни-10 поставила на место эпатажную солистку "Ленинграда" (видео)

Солистка группы Сергея Шнурова заставила судей устроить за нее настоящий баттл

воскресенье, 19 января 2020, 22:28
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Вечером 19 января на канале "1+1" стартовал вокальный проект Голос країни-10, судьей которого впервые стала поп-певица Настя Каменских. В числе участников первого выпуска оказалась вокалистка Василиса Старшова. Развернув к себе все четыре кресла членов жюри, девушка призналась, что приехала на шоу из Санкт-Петербурга. В России она успела сделать себе имя как вокалистка скандально-известной группы "Ленинград".

Как отметила Старшова, с ее участием группа эпатажного Сергей Шнурова начала собирать стадионы, но со временем ей этого стало мало. В Украину на Голос країни-10 она приехала с целью рассказать о себе еще большему количеству людей. Судьи буквально пришли в восторг от манер и эпатажа вокалистки. Но ее поведение понравилось не всем (видео смотрите ниже).

Девушка ворвалась на шоу с бодрой роковой композицией и сразу покорила Дана Балана. Вслед за ним свои кнопки нажали MONATIK и Тина Кароль. Когда же развернуть свое двойное кресло решили Потап и Настя, оно оказалось заблокированным Даном Баланом.

Допев, Старшова вскочила на руки Дану Балану, чем вызвала удивление Тины Кароль. Несмотря на то, что певица развернула свое кресло, чрезмерная раскованность участницы шоу ей определенно показалась лишней.

Когда же пришло время выбирать, Старшова заставила судей устроить баттл - по очереди зачитать рэп и заманить ее к себе в команду. И если Дан Балан, MONATIK и Потап бросились "топить" друг друга рифмованными строчками, то Тина Кароль решила озвучить свои реальные условия. В этой же манере Кароль честно зачитала девушке, что ей все равно, кем является Василиса и каковы ее заслуги в составе популярной группы. Заводной вокалистке она посоветовала уделить внимание музыке, мелодичности, вокалу и убрать "понты".

В итоге Василиса Старшова выбрала команду Дана Балана. Прощаясь с вокалисткой, Тина Кароль пожелала ей удачи на проекте.

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