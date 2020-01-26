Бэк-вокалистка MONATIK’а зажгла своим драйвом Голос країни-10: видео

На сцене вокального шоу "Голос країни-10" неожиданно для MONATIK’а появилась его бэк-вокалистка - начинающая певица Lida Lee (Лидия Скорубская). Девушка ворвалась на сцену с зажигательной песней Bang Bang. Ей удалось зажечь своим драйвом не только зал, но и звездных тренеров.

Монатик узнал Лиду буквально с первых нот и был первым, кто развернул свое кресло. "Это очень крутая неожиданность, но я рад, что ты все-таки решилась, - сказал Дмитрий. - Я сразу узнал твой вокал, я его узнаю среди миллионов, ведь мы очень часто выступаем на одной сцене. Я по-доброму удивлен".

К Лиде повернулись также Тина Кароль и Потап с Настей. Дан Балан решил красную кнопку не нажимать. Своим наставником Lida Lee, конечно же, выбрала MONATIK’а. "Дальше я пойду с тем человеком, который меня максимально раскроет", - объяснила свое решение певица.

Девушка уже участвовала в "Голосі країни-4", однако перед прямыми эфирами проиграла Анне Корсун, которая сейчас известна как MARUV. Свою карьеру Лида начинала с записи каверов. Одним из самых знаменитых стал кавер на песню Кузьмы Скрябина "Спи собі сама". После этого вокалистка стала работать с Димой Монатиком, вместе с певцом она написала песню "Добеги".

В первом выпуске шоу Дан Балан приревновал Тину Кароль к секс-символу шоу "Танці з зірками" Даниэлю Салему. Похоже, теперь за внимание певицы на проекте будут бороться два мачо.

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