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Сталлоне, Джей Ло, Вин Дизель: звезды массово чтут память погибшего Коби Брайанта

26 января легенда NBA погиб в результате крушения вертолета

понедельник, 27 января 2020, 11:55
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Актеры, музыканты, модели и другие знаменитости массово чтут память легенды NBA Коби Брайанта, который погиб 26 января в результате крушения частного вертолета.

Своими воспоминаниями о спортсмене и совместными фото в сети поделились актеры Сильвестр Сталлоне, Дуэйн "Скала" Джонсон, Питер Динклэйдж, Вин Дизель, модели Ким Кардашьян, Белла Хадид, музыканты Ленни Кравиц, Джастин Бибер и другие.

"Тяжело на сердце сегодня... для семьи: пожалуйста, знайте, он сильно повлиял на наши жизни и будет жить в наших сердцах. Глубочайшие соболезнования всем. Наши молитвы сегодня за семью этого истинного героя", - написал в личном микроблоге Вин Дизель.

"Мое сердце разрывается. Никто никогда не должен испытывать то, через что проходят семьи и близкие. Это шокировало всех нас, но я не могу представить, что Ванесса чувствует, потеряв мужа и дочь. Я плачу, просто думая об этом. Я молюсь за семью Брайанта, семью Альтобелли и семьи всех, кто погиб в этой немыслимой трагедии. Покойся с миром, Легенда", - написала Ким Кардашьян, приложив к своему посту совместное фото Коби Брайанта с дочерью, которая, к несчастью, тоже находилась с отцом в салоне вертолета.

Джастин Бибер опубликовал в сети архивное фото. На нем он запечатлен со спортсменом еще в подростковом возрасте: "Не могу поверить. Ты всегда вдохновлял меня", - добавил он в комментариях.

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"Мир потерял великого человека и великого чемпиона. Мне так жаль его семью. Это разбивает мне сердце. Спортсмен, писатель, новатор, образец для подражания", - написал под своим фото Сильвестр Сталлоне.

  • Ранее в возрасте 77 лет в Лондоне скончался легендарный британский комик Терри Джонс, один из основателей комедийной труппы "Монти Пайтон".

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