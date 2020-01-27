Погиб не один: вместе с легендарным Брайантом разбилась его дочь

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей дочерью Джианной.

Об этом сообщает TMZ.

41-летний Брайант и 13-летняя Джианна вместе находились на борту разбившегося вертолета, который летел в баскетбольную академию. Вместе с ними в летательном средстве находились еще один игрок с родителем.

Трагедия произошла в городе Калабасас, недалеко от Лос-Анджелеса (США). Спасатели, прибывшие к месту катастрофы, подтвердили, что никто из пострадавших не выжил. У Брайанта остались еще трое детей.

Брайант всю свою карьеру провел в "Лос-Анджелес Лейкерс", играя на позиции атакующего защитника. Он пять раз становился чемпионом НБА, дважды признаваясь лучшим игроком финала. В списке самых результативных игроков в истории НБА занимает четвертое место, набрав 33 643 очка. Брайант 18 раз участвовал в матчах всех звезд НБА. В составе сборной США он дважды становился победителем Олимпийских игр.

С подборкой самых ярких моментов из игры Брайанта можно ознакомиться здесь.