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Погиб не один: вместе с легендарным Брайантом разбилась его дочь

понедельник, 27 января 2020, 00:16
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Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей дочерью Джианной.

Об этом сообщает TMZ.

41-летний Брайант и 13-летняя Джианна вместе находились на борту разбившегося вертолета, который летел в баскетбольную академию. Вместе с ними в летательном средстве находились еще один игрок с родителем.

Трагедия произошла в городе Калабасас, недалеко от Лос-Анджелеса (США). Спасатели, прибывшие к месту катастрофы, подтвердили, что никто из пострадавших не выжил. У Брайанта остались еще трое детей.

Брайант всю свою карьеру провел в "Лос-Анджелес Лейкерс", играя на позиции атакующего защитника. Он пять раз становился чемпионом НБА, дважды признаваясь лучшим игроком финала. В списке самых результативных игроков в истории НБА занимает четвертое место, набрав 33 643 очка. Брайант 18 раз участвовал в матчах всех звезд НБА. В составе сборной США он дважды становился победителем Олимпийских игр.

С подборкой самых ярких моментов из игры Брайанта можно ознакомиться здесь.

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