Хэлб! Кто такие [O], FO SHO, GO-A и что они поют: главное об участниках Нацотбора на Евровидение-2020

Утром 20 января организаторы Нацотбора на Евровидение-2020 объявили список артистов, которые посоревнуются за майский билет в Роттердам (Нидерланды) и возможность представить Украину на главном песенном конкурсе Европы. В первых двух полуфиналах, которые пройдут 8 и 16 февраля, свои конкурсные песни представят 16 исполнителей. Оценивать их будут зрители и три члены жюри - шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль, а также медиаменеджер и гендиректор "Хіт FM" Виталий Дроздов.

Все бы ничего, вот только в этом году список участников Нацотбора как никогда полон имен молодых групп и артистов, которые еще не успели заявить о себе на всю страну. Далее мы собрали главное о каждом из 16-ти участников отборочного этапа, а также предлагаем не спешить с оценками и послушать, что же играют и поют претенденты на Евровидение-2020.

[O] - инди-поп группа, в состав которой вошли большие любители экспериментов. Резиденты лейбла Masterskaya и обладатели премии "Хит года" по версии Kiss FM. Качающий дебют с мини-альбомом "Самий сок" (2017) подарил группе не только внимание аудитории, но возможность заявить о себе со сцен крупных музыкальных фестивалей. В их числе Atlas Weekend, Koktebel Jazz Fest, "Белые ночи" и другие. В марте прошлого года [O] выпустили свой первый лонгплей "Суперінтроверт".

KHAYAT - молодой представитель украинской фольктроники. Певец, автор песен и композитор. Кстати, тоже резидент лейбла Masterskaya. Для Андрея Хайата Нацотбор будет уже вторым. В прошлом году он уже принимал участие в отборочном этапе и запомнился зрителю притягивающим синтезом электроники, этнических мелодий и восточных мотивов. В июне KHAYAT презентовал свой первый студийный альбом KHMIL.

ASSOL - исполнительница, которую молодой и малоизвестной в этом списке вроде как и не назовешь. В свое время (а это конец 90-х, начало 2000-х) Катя Гуменюк заявила о себе, как Ассоль. Певица неоднократно выступала на больших сценах и телевидении, но со временем буквально исчезла с радаров. В прошлом году артистка сменила имя на ASSOL и начала новую страницу в жизни и карьере.

CLOUDLESS - бойзбенд, получивший широкую известность в 2017 году благодаря хиту "Між світами", который стал саундтреком к сериалу "Школа". С того времени песни группы на ТВ - не редкость. В прошлом году парни выпустили концептуальный альбом "Маяк" и сменили фронтмена, пригласив на вокал финалиста шоу "Х-фактор" Юру Каналоша.

загрузка...

GARNA - весьма любопытная коллаборация сольного проекта певицы Алены Левашевой и музыкального продюсера Алексея Хорольского. За время активности в музыкальной индустрии Алена сумела заявить о себе как автор песен, вокалистка симфонического оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera.

Katya Chilly - еще одна неожиданная участница Нацотбора из категории "привет 2000-е". Талантливая певица и композитор, в свое время хедлайнер и победитель престижных музыкальных фестивалей, в том числе и легендарного "Червона рута". На сегодняшний день в коллекции Кати Чили пять студийных альбомов, десятки сольных концертов за рубежом, а также появление на MTV и BBC.

FO SHO - манящий своими артистичностью и качеством хип-хоп-проект, созданный в начале 2019 года сестрами-афроукраинками Бетти, Мариам и Сионой Ендале. Девочки очень гордятся своим культурным происхождением и охотно демонстрируют его в творчестве. Музыка сестер - симбиоз популярных жанров современности от трэп к хип-хопу.

David Axelrod - известный украинский певец, музыкант и композитор. Что правда, известный под своим настоящим именем Александр Ткаченко. Придя в прошлом году на шоу "Голос країни", супруг продюсера Елены Мозговой вдруг заявил, что теперь его зовут Дэвид.

Александр Порядинский - певец и композитор, автор песен. До этого - самый молодой победитель вокального шоу "Х-фактор". В начале 2020 года Порядинский оказался в небольшом числе тех, кто уже представил свою конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение-2020. За билет в Нидерланды он поборется с песней Savior.

TVORCHI - молодой коллектив из Тернополя, на счету которого уже есть как минимум один большой успех - хит Believe саунд-продюсера Андрея и вокалиста Джефри сегодня знают миллионы слушателей. В считанные дни после релиза трек вошел в топ-10 чарта Google Play Music в Украине.

GIO (Гио Дарахвелидзе) - молодой представитель жанра "поп", автор и композитор, ранее участник вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос країни". Сегодня Гио также можно увидеть и услышать в составе оркестра Lords of The Sound.

Jerry Heil (Яна Шемаєва) - беспощадный автор и исполнитель вирусного хита "Охрана Отмєна". Обладательница премий "Прорыв года" по версии Jager Music Awards и "Открытие года" по версии журнала Viva. В прошлом - YouTube-блогер, популярность которой принесли уникальные вокальные каверы на хиты украинских и зарубежных исполнителей.

KRUTь - авторский проект молодой певицы и бандуристки Марины Круть. Девушка начала свой путь в мире музыки еще 15 лет назад, представив слушателю изящный тандем электроники и фолкового инструмента. Самобытности творчеству Марины добавляет ее сильный вокал. KRUTь уже неоднократно представлял Украину на различных фестивалях и шоукейс с тематикой современной музыки.

Элина Иващенко - певица и радиоведущая, лауреатка фестиваля "Черноморские игры-2018", а вскоре после этого - победительница вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос країни".

GO-A - креативная и весьма неординарная группа, зарекомендовавшая себя в жанре электрофолк. В своем творчестве мультиинструменталист Тарас Шевченко, вокалистка Екатерина Павленко и гитарист Кирилл Адамович искусно соединяют современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв-нотки фольклорного пения. За время существования коллектив успел отметиться на таких крупных фестивалях как "Гогольфест", Jazz Koktebel и других.

MOONZOO feat. F.M.F Sure - любопытная коллаборация электронной группы MOONZOO, представителей стиля sad dance, и американского рэпера F.M.F. Sure. Группа собралась в 2017 году во Львове. В состав вошли Александр Васецкий (вокал), Алексей Петелько (бас, клавишные), Игорь Стахов (ударные) и Виктор Сторожук (клавишные). В ноябре 2018 года MOONZOO выпустил дебютный лонгплей Sad Dance, получивший позитивные отзывы критиков.

Напомним, лучшие среди участников двух полуфиналов пройдут в финал Национального отбора, который состоится в воскресенье, 23 февраля. По его итогам и будет выбран представитель Украины на Евровидении-2020.

Сам конкурс Евровидение-2020 состоится в мае этого года в Нидерландах, в городе Роттердаме. Как стало известно ранее, Испания и Бельгия уже определились со своими представителями.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.