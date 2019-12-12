Задержание известного музыканта и ветерана по делу Шеремета: фото и биография подозреваемого

Задержанный по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета сержант ООС Андрей Антоненко был основателем украинской группы Riffmaster и автором неофициального гимна Сил спецопераций.

После основания собственной группы в 2003 году Андрей Антоненко стал более известным под псевдонимом Riffmaster. Именно он является автором песни “Тихо прийшов, тихо пішов”, которую считают неофициальным гимном Сил спецопераций.

"С первых дней войны он помогал армии в качестве волонтера. Бойцы Сил Специальных Операций ВСУ хорошо знают Андрея. А песню, которую он посвятил бойцам ССО, знают наизусть. Она стала неофициальным гимном Сил спецопераций", - отзывался о нем пятый президент Петр Порошенко.

В 2014 году Riffmaster вместе с певцом Сашком Положинским записали песню "Земля" о войне в Украине. Судя по количеству просмотров на ютуб-канале группы, она стала очередным хитом группы.

Андрей Антоненко участвует также в других музыкальных проектах (ADEM, DAZ Machine). В группе Riffmaster вместе с ним играют Виктор Лукьянов (Лукьян, гитара) и Алексей Курбаков (Лелик, бас). Свой стиль музыканты определяют как rock acoustic hooligans.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве правоохранители задержали волонтера и военного медика Юлию Кузьменко, по подозрению в совершении убийства.