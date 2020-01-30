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Смерть Коби Брайанта предсказали в мультфильме - теперь шутка уже не кажется забавной

Вскоре после трагедии эпизод мультфильма удалили

четверг, 30 января 2020, 14:26
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Смерть легенды NBA Коби Брайанта, который 26 января погиб в результате крушения частного вертолета, в 2017 году, сами того не подозревая, предсказали авторы мультфильма Legends of Chamberlain Heights.

Пользователи Reddit разыскали эпизод мультфильма, в котором его создатели подшутили над баскетболистом и тем фактом, что ранее его обвиняли в частом нежелании отдавать пасы коллегам по команде. Вот только спустя несколько лет шутка оказалась трагичной.

По сюжету, вертолет Коби Брайанта терпит крушение, что правда, баскетболист не погибает, а пытается выбраться через разбитое окно. В этом ему мешают трофеи, которые он держит в руках и отказывается передать (to pass - в английском языке) героям мультфильма, подоспевшим на помощь.

Пока баскетболист сомневается, передавать ли ему трофеи посторонним, вертолет взрывается и на его месте остаются только золотые перстни спортсмена.

Насколько известно, вскоре после реальной трагедии со спортсменом в знак уважения к его семье эпизод мультфильма удалили с сайта и канала Comedy Central, где он транслировался до этого.

  • Баскетболист Коби Брайант, отыгравший 20 лет в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", погиб 26 января в результате крушения частного вертолета. Вместе со спортсменом погибла и его 13-летняя дочь. Всего же в вертолете находились девять людей.
  • 27 января актеры, музыканты, модели и другие знаменитости массово почли память Коби Брайанта в Instagram. Своими воспоминаниями о спортсмене и совместными фото в сети поделились актеры Сильвестр Сталлоне, Дуэйн "Скала" Джонсон, Питер Динклэйдж, модели Ким Кардашьян, Белла Хадид и другие.

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