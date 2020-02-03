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Россию на Евровидении-2020 может представить певец из Украины - о ком снова говорят в СМИ

Представителя страны на конкурсе традиционно взакрытую выберет специальная комиссия

понедельник, 3 февраля 2020, 17:29
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Никогда такого не было и вот опять. За несколько месяцев до старта песенного конкурса Евровидение-2020 в России снова заговорили о том, что страну может представить певец из Украины, звезда вокального проекта "Голос" Александр Панайотов.

Уроженец Запорожья являлся одним из главных претендентов на песенный конкурс в 2017 году, однако тогда, как помнится, Россия выбрала своим представителем певицу Юлию Самойлову. Ввиду незаконных гастролей в Крыму въезд артистке в Украину, страну-хозяйку конкурса, был запрещен и Москва принципиально отказалась от участия. Панайотова называли претендентом и в 2019-м, но все эти разговоры так и остались разговорами.

До старта Евровидения-2020 в Роттердаме (Нидерланды) остается всего несколько месяцев, некоторые страны-участницы уже определились со своими представителями. С новой силой разговоры на эту тему возобновились и в России, где, к слову, артиста в закрытую выбирает специальная комиссия.

Украинец Александра Панайотов, как утверждают местные СМИ, якобы вошел в короткий список претендентов на участие в конкурсе. Вместе с ним - певицы Полина Гагарина и ZIVERT, исполнитель ДИМАШ и группа LITTLE BIG. РИА "Новости", к примеру, цитирует композитора Игоря Крутого, который также считает Панайотова достойным представителем России.

"Первый канал" принял решение по Панайотову <...> Процентов на девяносто, я думаю", - без особых подробностей ответил он на расспросы журналистов. У самого же Панайотова эту информацию пока никак не комментируют.

Обычно решение по артисту-представителю РФ "Первый канал" принимает в феврале, так что вероятно уже скоро страна озвучит имя конкурсанта. Что же касается Украины, напомним, ее представитель будет выбран по итогам Национального отбора, в котором примут участие 16 конкурсантов.

Александр Панайотов впервые заявил о себе в России в 2002 году, попробовав свои силы на телевизионном проекте "Стань звездой". В 2003-м участвовал в телевизионном конкурсе "Народный артист". Настоящая удача певцу улыбнулась лишь в 2016-м, когда тот принял участие в 5 сезоне шоу "Голос" и стал подопечным Григория Лепса.

  • До старта Национального отбора на Евровидение-2020 осталось меньше недели и сегодня мы слушаем конкурсные песни его участников. Кто и с чем собрался на конкурс, смотрите по ссылке.
  • Тем временем организаторы Евровидения-2020 провели первую жеребьевку и распределили страны-участницы по двум полуфиналам конкурса, которые пройдут в Роттердаме (Нидерланды) 12 и 14 мая.

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