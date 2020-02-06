С тобой смогу все на свете: Владимир Зеленский трогательно поздравил супругу-именинницу

6 февраля Елена Зеленская отмечает день рождения - первой леди Украины исполняется 42 года. Одним из первых именинницу поздравил ее супруг, президент Владимир Зеленский.

Трогательное послание глава государства оставил на личной странице в Facebook. Свою публикацию президент сопроводил ярким фото с женой, на котором они выглядят очень счастливыми.

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости - приятные или не очень. Ждать встречи дома, будто перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому мое счастье - это ты", - написал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что он невероятно счастлив. "С тобой я смогу все на свете", - отметил Зеленский.

За время пребывания в новом статусе Елена Зеленская успела стать настоящей иконой стиля. Она умеет модно одеться, при этом выбирая достаточно простые сочетания. theLime собрал самые эффектные образы первой леди Украины.

Первая леди Украины дала эксклюзивное интервью журналу Vogue, в котором рассказала о себе, муже и детях, о непростом для семьи периоде президентских выборов и своих буднях после победы на них ее супруга Владимира Зеленского.

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