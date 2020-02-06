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С тобой смогу все на свете: Владимир Зеленский трогательно поздравил супругу-именинницу

Сегодня первой леди Украины исполняется 42 года

четверг, 6 февраля 2020, 10:50
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6 февраля Елена Зеленская отмечает день рождения - первой леди Украины исполняется 42 года. Одним из первых именинницу поздравил ее супруг, президент Владимир Зеленский.

Трогательное послание глава государства оставил на личной странице в Facebook. Свою публикацию президент сопроводил ярким фото с женой, на котором они выглядят очень счастливыми.

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости - приятные или не очень. Ждать встречи дома, будто перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому мое счастье - это ты", - написал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что он невероятно счастлив. "С тобой я смогу все на свете", - отметил Зеленский.

  • За время пребывания в новом статусе Елена Зеленская успела стать настоящей иконой стиля. Она умеет модно одеться, при этом выбирая достаточно простые сочетания. theLime собрал самые эффектные образы первой леди Украины.
  • Первая леди Украины дала эксклюзивное интервью журналу Vogue, в котором рассказала о себе, муже и детях, о непростом для семьи периоде президентских выборов и своих буднях после победы на них ее супруга Владимира Зеленского.

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