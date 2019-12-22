Говорят, самая стильная первая леди Украины: 5 нашумевших образов Елены Зеленской в 2019 году

В уходящем 2019 году Елена Зеленская стала одной из самых обсуждаемых персон. Каждый выход в свет первой леди Украины не остался без внимания, каждая деталь ее образа была под прицелом.

За время пребывания в новом статусе Елена Зеленская успела стать настоящей иконой стиля. Она умеет модно одеться, при этом выбирая достаточно простые сочетания. К тому же супруга президента отдает предпочтение одежде украинских дизайнеров. Так, подводя итоги года theLime собрал самые эффектные образы первой леди Украины.

Костюм для церемонии инаугурации президента

Для первого выхода в свет в новом статусе Зеленская выбрала ансамбль молочного оттенка: строгое платье и кейп с эффектной вышивкой на спине. Автором трендового наряда выступил украинский дизайнер Артем Климчук, который одевает певицу Тину Кароль и телеведущую Татьяну Терехову. Образ Елены был дополнен лаконичными украшениями и элегантной прической.

Над созданием наряда для первой леди страны трудилась команда из семи мастеров в течение 184 часов. В орнаменте, который стал украшением лука, адаптированы флористические и анималистичные мотивы с ковров начала XIX-го века Сумского и Полтавского регионов.

Брючный костюм во время поездки в Брюссель

Для первой поездки за границу в новом статусе жена президента выбрала стильный образ: бежевый костюм, который состоит из ультрамодных брюк-кюлот и жакета с накладными карманами. Этот наряд для первой леди Украины создала дизайнер Юлия Богдан, основательница бренда SIX. Свой модный образ Елена Зеленская дополнила белой футболкой и кедами.

Белое платье на Дне Независимости Украины

Елена Зеленская появилась на празднике в белоснежном платье украинского бренда PICO. Интересно, что основательницей и дизайнером этой марки является жена звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого.

Как рассказала дизайнер, платье было изготовлено в кратчайшие сроки. А цена наряда очень демократичная - до пяти тысяч гривен.

"Нам показали картинку, как наряд примерно должен выглядеть. Пошив платья с двумя примерками занял два с половиной дня. Это был очень срочный и достаточно сложный заказ. Были пожелания и предпочтения по фасону, длине рукава, длине подола", - призналась Ксения Кошевая.

Платье с поясом для официальной встречи с супругой премьер-министра Израиля

Для этой встречи Елена Зеленская выбрала стильное платье украинского бренда Dafna May. Асимметричный ворот, ослепительно белый цвет, элегантный пояс, подчеркивающий талию супруги президента выигрышно продемонстрировал утонченную фигуру и деликатное чувство стиля первой леди Украины.

Модный аутфит Елены Зеленской дополнили серьги Guzema, нюдовые лодочки, нежный макияж и аккуратная укладка.

Желтое платье для церемонии интронизации японского императора Нарухито

Этот наряд, который создал украинский дизайнер Иван Фролов, основатель бренда одежды FROLOV, вызвал самые горячи споры в сети. Многие пользователи отметили, что, надев платье данного оттенка, Елена Зеленская якобы проявила неуважение к японскому монарху и его семье.

Якобы все члены иностранных представительств и миссий не надевают желтую одежду на официальные мероприятия в Японии, так как этот цвет семьи императора. Но как выяснилось позже, такой запрет действительно был введен в Японии, однако еще в восьмом веке.

Ранее первая леди Украины дала эксклюзивное интервью журналу Vogue, в котором рассказала о себе, муже и детях, о непростом для семьи периоде президентских выборов и своих буднях после победы на них ее супруга Владимира Зеленского.

Украинский журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщины Украины. На этот раз в него вошли первая леди Елена Зеленская и хип-хоп-звезда alyona alyona (Алена Савраненко).

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