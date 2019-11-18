Vogue выпустил интервью с Еленой Зеленской: вот ее главные цитаты и неопубликованные ранее фото семьи

Первая леди Украины Елена Зеленская дала эксклюзивное интервью журналу Vogue, в котором рассказала о себе, муже и детях, о непростом для семьи периоде президентских выборов и своих буднях после победы на них ее супруга, некогда лидера юмористической студии "Квартал 95" Владимира Зеленского. Мы собрали главные цитаты супруги президента, а также неопубликованные ранее фотографии, сделанные голландским фотографом Полом Белаартом.

О себе, детях и публичности

"Предпочитаю оставаться за кулисами <...> Я непубличный человек, но новые реалии диктуют свои правила, и я пытаюсь им соответствовать".

"Не могу сказать, что публичность или общение с прессой для меня стресс. Но я предпочитаю находиться за кулисами. Муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени. Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере. Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них - возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам. Правда, это не касается публичности моих детей: я и раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду".

О решении Владимира Зеленского идти в президенты

"Я не слишком обрадовалась, когда поняла, что есть такие планы [баллотироваться в президенты]. Осознавала, как все изменится и с какими трудностями придется столкнуться <...> Мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда буду его поддерживать".

"Жизнь — нет, изменились обстоятельства. Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили — я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната. Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо".

"Я могла бы жить привычной жизнью и дальше <...> но захотела поддержать мужа: ему непросто на эмоциональном уровне и нужен человек, который будет рядом. В том числе и физически".

О деятельности первой леди государства

"У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу".

"Я выросла в Кривом Роге, живу в этой стране всю жизнь и хорошо понимаю, как много у нас проблем. Но если буду хвататься за все, не получится ничего, поэтому наша команда решила сосредоточиться на конкретных задачах: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия".

Недавно Владимир Зеленский с женой встретились с императором Японии. Для этого мероприятия у первой леди был особый наряд.

Украинский журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщины Украины. На этот раз в него вошли первая леди Елена Зеленская и хип-хоп-звезда alyona alyona (Алена Савраненко).

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.