7 чудаков украинских отборов на Евровидение, которые могли бы войти в историю

8 февраля стартует первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Пока [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO и Assol готовятся покорять своими песнями судей и зрителей, theLime вспомнил самые странные и противоречивые выступления, которые так и не добрались до большой сцены песенного конкурса.

El Кравчук с песней "Fly to Heaven" (2010)

Сегодня от участников Национальных отборов требуют безупречных вокальных данных, отточенной хореографии, цепляющих песен и сложных постановок. Кроме того, исполнители должны быть серьезно настроены на победу, иначе судьи начнут топить их за отсутствие мотивации. Оказывается, так было не всегда, и выступление звезды 90-х Андрея (El) Кравчука - прямое тому подтверждение.

"Я El Кравчук, пою песню об облаках, о небе. Очень люблю селедку, поэтому хочу в Осло", - сообщил певец, и без лишних разговоров приступил к своему "мощному" номеру.

"Спалахнув шифер" и "Бряц-band" с песней "Не журись" (2010)

Балалайки, аккордеон, ирокезы, вокалист, смутно напоминающий Кита Флинта из Prodigy, лирика, которой сегодня позавидовали бы Dzidzio и ТІК - таким было выступление выходцев "Території А", которым, к слову, довелось разогревать рокеров The Bloodhound Gang и Therapy во время их украинских гастролей. В окружении незамысловатых поп-композиций и лирических баллад выступление ребят определенно выделяется, но для консервативного 2010 года все же оказалось неформатным: в Осло уехала Alyosha.

"Лісапетний батальйон" с песней "Давай, баби, давай" (2015)

Народный коллектив из Хмельницкой области решил из простого сельского клуба попасть прямиком на сцену Евровидения в Вене, шутливо рассказав в своей песне о российской военной агрессии и готовности ей противостоять. Увы, проверить свои силы "Лісапетному батальйону" не довелось: в 2015 году Украина отказалась от участия в песенном конкурсе из-за сложной ситуации в стране и отсутствия денег.

Aghiazma с песней "Synthetic Sun" (2017)

В 2006 году Евровидение выиграли финны Lordi в демонических костюмах, и с тех пор самые разные рок-группы не покидают надежды повторить их успех. На те же грабли наступили ребята из Aghiazma, попутно проехавшись "тяжелой" критикой по украинскому шоу-бизнесу и привлекательным участницам женских коллективов.

"Aghiazma - это святая вода. Весь мир состоит из воды. Мы, очевидно, из самого дна этого океана. Из андерграунда, - объяснила фронтвумен коллектива. - Кажется, что в Украине мало разнообразия. На самом деле полно, просто это не показывают нигде, выбирают из сортов говна".

"Вкладывают деньги в раскрутку каких-то девочек безголосых, делают герл-бенды, которые больше похожи на проституток, чем на певцов", - выпустил своего внутреннего комсомольца участник группы. Как ни странно, их благопристойный номер судей Нацотбора не впечатлил.

"Пающие трусы" - "Singing pants" (2017)

Не исключено, что участник Aghiazma сердился именно на соперниц по Нацотбору 2017 года - группу "Поющие трусы", когда-то основанную Кузьмой Скрябиным. Девушки никогда не скрывали, что их сценические образы являются юмористическими, и они наряжаются в "девочек из бани" ради стеба. Как ни странно, в Украине многие приняли их имидж за чистую монету. В любом случае, исполнительницам хита "Мумитроль" (Если изменишь, любимый) в борьбе за победу не хватило ни эпатажа, ни цепляющей мелодии.

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"Сальто Назад" с песней "О Мамо" (2017)

Выступление рэгги-коллектива "Сальто Назад" в финале Национального отбора в 2017 году запомнилось не столько песней, сколько танцевальным баттлом, в котором фронтмен Александр Слобоядник состязался с 77-летней подругой. Бабушка вышла на сцену посреди песни и станцевала самый настоящий брейк. Она постояла на голове, села на шпагат и полностью похитила славу "внука". Ведущему Нацотбора Сергею Притуле удалось узнать, что пожилая женщина приехала поддержать "Сальто Назад" из Швеции, но время интервью женщина внезапно начала рычать и лаять. Одним словом, это выступление находится в нашем списке совершенно заслуженно.

YURCASH с песней "Stop killing Love" (2017)

Примерить на себя образ Иисуса в 2017 году решил фронтмен фолк-панк-группы Yurcash, известный большинству украинцев как Юрко Юрченко. Его стойка была оплетена терном, он пел о том, что у бога в жилах закипает кровь, а затем встал на колени и призвал всех присутствующих не убивать любовь. Судьи Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов назвали экстравагантный номер неподходящим для Евровидения, но стилизованное под рок-оперу выступление до сих пор остается одним из самых необычных в украинских нацотборах.

Тем временем организаторы Евровидения-2020 провели первую жеребьевку и распределили страны-участницы по двум полуфиналам конкурса, которые пройдут в Роттердаме (Нидерланды) 12 и 14 мая.

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