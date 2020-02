theLime слушает песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 - кто и с чем собрался на конкурс

20 января организаторы Национального отбора на Евровидение-2020 огласили список из 16 артистов, которые уже 8, 15 и 22 февраля посоревнуются за право представить Украину на песенном конкурсе в Нидерландах. Традиционно были названы их имена, позже - порядок выступлений. Что же касается конкурсных песен, обнародовать их до старта отборочного этапа по собственному желанию могут лишь сами исполнители.

До старта первого полуфинала остается чуть меньше недели, и к этому времени раскрыть свои конкурсные треки решились не все. theLime собрал в одном материале все представленные на сегодняшний день песни участников обоих полуфиналов Нацотбора. Давайте-ка посмотрим, кто и с чем собрался в этом году на конкурс (по мере появления новых, материал будет дополняться).

Александр Порядинский - Savior

В числе первых свою конкурсную песню презентовал самый молодой победитель шоу "Х-фактор" Александр Порядинский. На момент победы юному вокалисту было всего 15, сегодня Александру уже 21 год - парень вырос и заметно изменился не только внешне. Его голос возмужал и отдает нотками Rag’n’ Bone Man, которые можно расслышать и в треке Saviour.

Порядинский по-прежнему увлекается поп-музыкой с элементами едва ли не оперного пения. Композиция звучит мощно, притягивает атмосферой и, конечно, ее похвалят за сильный вокал. Но потенциально вирусным или запоминающимся назвать Savior откровенно трудно. Как баллада всплеска эмоций она тоже, увы, не вызывает и выветривается буквально сразу после финального "saaaviooor", на что явно в эфире укажет Андрей Данилко.

GARNA - Who we are?

Сольный проект певицы Алены Левашевой в коллаборации с продюсером Алексеем Хорольским представит довольно цепляющий но пресноватый по меркам Евровидения трек Who we are? Приятный саунд, хлесткий припев, уверенный вокал - трек звучит очень стильно и бодро, что вполне при наличии хорошего визуального сопровождения может сделать его одним из самых сильных в рамках Нацотбора. Что насчет Евровидения? Здесь шансы будут гораздо ниже, ведь соперников будет уже 40, а похожих на GARNA - с десяток.

Элина Иващенко - Get up

Вспомните номера представительниц Великобритании на Евровидении 2017 или 2018 годов? Вряд ли. И в этой категории даже в случае победы на Нацотборе рискует оказаться Элина Иващенко, победительница проектов "Х-фактор" и "Голос країни".

Ее конкурсная песня Get up впервые прозвучала на сцене шоу и там ей было самое место. Ведь в это время другие конкурсанты исполняли каверы на чужие хиты, а Элина проявила себя не только как талантливая вокалистка, но и как певица, способная предложить хороший авторский материал. Что же касается Евровидения, шаблонных поп-композиций с эмоциональным поднесением на припевах на Евровидении каждый год хоть отбавляй. Опять-таки, это первое, на что уже который февраль подряд указывает Андрей Данилко. Но надо не забывать, у девушки в руках два больших козыря - сотрудничество с Русланом Квинтой, музыкальным продюсером Нацотбора, и теплые отношения с Тиной Кароль, ее наставницей на шоу "Голос країни".

CLOUDLESS - Drown me down

"Drown me down", по словам участников группы, - песня чемпионов, песня-призыв никогда не сдаваться. И да, это легкий, бодрый инди-рок, с довольно цепляющим "у-ху" в припеве, который так и врезается в сознание. Парни поют стильно, просто и без лишнего пафоса. Все это вполне может принести им успех на Нацотборе, но на конкурсе в Роттердаме придется сложнее. Обычно фаворитами Евровидения становятся раненные в сердце, либо просто в голову. На их фоне о рядовом хорошем инди тут же забывают.

David Axelrod - HORIZON

Просто идем дальше…

Ладно, мы шутим и никоим образом не хотим обидеть Владимира Ткаченко или сегодня уже Дэвида Аксельрода. Но разве мы не наступаем на одни те же грабли? Да, Аксельроду удалось сорвать куш на проекте "Голос країни", но ведь первопричиной хайпа все равно стало то, что "известный певец изменил имя и пришел на шоу". И как бы того не хотелось, в ходе Евровидения украинские женщины и бабушки проголосовать за красавца-брюнета все равно не смогут. А чтобы достучаться до тысяч зрителей, избалованных сегодня всевозможными жанрами музыки и форматами шоу, простейшей поп-баллады HORIZON с душком начала 2000-х будет откровенно мало.

[О] - "Там, куди я йду"

Первое, что бросается в данном случае в уши, - украинский язык. Виртуозы [O] и здесь смело забили на стереотип, что, мол, у англоязычной песни априори больше шансов победить, и собираются на Нацотбор с бодрой песней "Там, куди я йду".

Стильно, ярко, под этот трек охотно запляшет зал. Но все же "Там, куди я йду" - далеко не самая сильная песня группы. Это далеко не все, на что способны ее участники. И почему-то есть подозрения, что [O] в некоторой степени повторят судьбу YUKO на прошлогоднем Нацотборе - очень хорошо зарекомендуют себя, получат поддержку аудитории, массу новых слушателей и подписчиков, но уступят более "вирусному" сопернику.

Go-А - "Соловей"

Красивый украинский еще и целый набор этнических мотивов на отборочных этап везут с собой и участники Go-A. Несмотря на некоторую заезженность этого приема, "Соловей" звучит очень свежо и прям-таки правдиво по-украински. Эта песня могла бы здорово представить страну и мелодичность нашей культуры, но стать хитом в массах обычно подобным трекам довольно трудно. Как бы там ни сложилось на Нацотборе, после него музыканты явно обретут большое число новых слушателей и получат отличный заряд вдохновения. Его хорошо бы перенаправить на создание целой новой пластинки в том же духе.

TVORCHI - Bonfire

Ребята из Тернополя претендуют на звание самого стильного коллектива на Нацотборе. Именно так звучит их конкурсный трек Bonfire. Но очень просится искра. Хочется, чтобы неспешный ритм вырос в нечто большее и подарил под конец вспышку эмоций, которая сделает песню эффектнее, заразительнее, которая заставит запустить его на повторе.

Assol - Save it

За последние годы Assol заметно изменила стиль и манеру исполнения. Подтянулась ближе к трендовым жанрам и приемам в музыке. Ее песня Save it порядком удивила, так как звучит куда живее и качественнее большинства предыдущих. Но не смотря на то, что трек вполне форматный для конкурса Евровидение, увы, чего-нибудь примечательного и запоминающегося в нем откровенно мало.

FO SHO - BLCK SQR

В YouTube правильно подметили - так Украину еще никто не представлял. Сестры Бетти, Мариам и Сиона вполне могли бы внести такой яркий корректив в историю участия страны в Евровидении. Другой вопрос - готова ли к этому аудитория?

Снова-таки, конкурсный трек BLCK SQR отражает далеко не все, на что способна группа FO SHO. Если вы слышите о ней впервые, начните, например, с хита XTRA. Судьбу сестер на Нацотборе предсказать трудно, однако качества и настоящей уникальности в перечне соперников коллективу не занимать.

Jerry Heil - VEGAN

Как бы вы ни относились к песне "Охрана_Отмєна", у конкурсного трека Яны Шемаевой VEGAN есть все шансы попасть не только в финал Нацотбора, но и на сам конкурс Евровидение. Это идеальный пример "вирусности", о котором мы неоднократно упоминали выше, и цифры под лирик-видео служат этому лишь подтверждением.

Да, песня VEGAN не о вокале, и не о музыке. Но в силу существующего сегодня разнообразия Евровидение лишь формально является конкурсом песни. По факту это большая тусовка, в которой нередко побеждают так называемые "фрики" - яркие неординарные личности, которые запоминаются явно не вокальными данными. Помимо "вирусности" у песни VEGAN есть актуальный и трендовый посыл к миру, который выражен в легкой и юморной форме (хотя, казалось бы, почему кого-то должны волновать гастрономические предпочтения девочки из Украины?) Не это ли "заходит" большинству аудитории конкурса со свистом?

KHAYAT - CALL FOR LOVE

После прошлогодней мантры Ever Андрей Хайат возвращается на Нацотбор с куда более живым и даже танцевальным треком Call For Love. Очень бодрый саунд, в композицию искусно вплетены нотки этники и характерные артисту вокальные партии. Песня звучит многообещающе, но в итоге не перерастает ни во что большее. Последние 30 секунд музыкант уделяет повтору затяжной вокальной части, которая предшествовала рефрену, хотя на это место очень просится мощная кульминация. Call For Love - хорошая и свежая работа, гарантия качественного и не стыдного выступления KHAYAT’а на сцене Нацотбора, но не Евровидения. Увы.

GIO - Feeling So Lost

С чего бы начать… не самое приятного начало, но, наверное, с того, что песня очень напомнит вам хит Эда Ширана Perfect. Местами ну прям очень-очень. Не стоит тут же кричать "фу, плагиат!", назовем это просто навеиванием. Если абстрагироваться от этого неудобного совпадения, то Feeling So Lost звучит довольно качественно и по-западному, это может быть отличный трек в авторском альбоме музыканта. Но ввиду того, что лишь на YouTube под песней Ширана Perfect собралось более 2 млрд просмотров, ехать на Евровидение с ее копией будет как-то уже и зашкварно, вам не кажется?

MOONZOO feat. F.M.F. Sure - Maze

Забавно, что сперва в адрес Национального отбора-2020 полетели упреки, мол, "парад ноунейомов", "скоро вообще некого будет отправить на Евровидение", а по факту видим, что отборочный этап может получиться едва ли не самым ярким и качественным по содержанию. И одним из таких сюрпризов будет коллаба MOONZOO feat. F.M.F. Sure с песней Maze. Очень стильные ребята, взрослый, выдержанный трек, к которому просится не менее искусная визуализация без лишнего пафоса и красок. Это не заявка на первое место в Европе, но точно вариант качественного, имиджевого выступления на международной арене.

Напомним, список конкурсных песен артистов будет пополняться по мере их презентации.

Тем временем организаторы Евровидения-2020 провели первую жеребьевку и распределили страны-участницы по двум полуфиналам конкурса, которые пройдут в Роттердаме (Нидерланды) 12 и 14 мая.

