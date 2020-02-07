Нацотбор на Евровидение-2020: онлайн-трансляция и подробности первого полуфинала

Вечером в субботу, 8 февраля, в Украине состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. В его программе свои конкурсные песни представят первые восемь претендентов на песенный конкурс. theLime проведет онлайн-трансляцию, а также проследит за главными событиями вечера.

Начиная с 19:00 по Киеву, на сцене концертного зала КПИ выступят группа [O], певицы Jerry Heil и Katya Chilly, авторский проект бандуристки Марины Круть (KRUTь), группы Go-A и CLOUDLESS, исполнители GIO и Assol. Конкурсные песни всех участников первого полуфинала можно послушать по ссылке.

Целью участников первого полуфинала будет билет в финал Национального отбора на Евровидение, который состоится 22 февраля. В заключительный этап пройдут по три участника из двух полуфиналов (8 и 15 февраля).

Оценивать выступления конкурсантов в этот вечер будут не только зрители, но и члены жюри. В их команде на этот раз шоумен и продюсер Андрей Данилко (Верка Сердючка), певица Тина Кароль, а также медиаменеджер и гендиректор "Хіт FM" Виталий Дроздов. Проведет конкурс традиционно шоумен Сергей Притула.

Прямую трансляцию Национального отбора на Евровидение проведут телеканалы СТБ и UA:Перший.

Единственной из 16-ти участников отборочного этапа свою конкурсную песню не представила певица Katya Chilly. Тем не менее в сети появлялся ее весьма неоднозначный фрагмент, который изрядно удивил зрителей.

Тем временем организаторы Евровидения-2020 провели первую жеребьевку и распределили страны-участницы по двум полуфиналам конкурса, которые пройдут в Роттердаме (Нидерланды) 12 и 14 мая.

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