Катя Чили показала начало песни для Евровидения и все немного в шоке - таким криком обычно зовут на помощь

Украинская певица Катя Чили, которая в этом году примет участие в Национальном отборе на Евровидение-2020, решила пока не раскрывать свою конкурсную песню полностью, а подразнить слушателей лишь ее фрагментом. Получилось ли заинтриговать? Спорный вопрос. Вызвать недоумение - однозначно.

Короткий ролик с "пением" Чили появился в Инстаграм канала СТБ. Авторы поста рассказали, что певица согласилась исполнить для них начало своей конкурсной песни. Но кроме крика вы ничего в этом видео не услышите.

загрузка...

View this post on Instagram