Катя Чили показала начало песни для Евровидения и все немного в шоке - таким криком обычно зовут на помощь

Украинская певица Катя Чили, которая в этом году примет участие в Национальном отборе на Евровидение-2020, решила пока не раскрывать свою конкурсную песню полностью, а подразнить слушателей лишь ее фрагментом. Получилось ли заинтриговать? Спорный вопрос. Вызвать недоумение - однозначно.

Короткий ролик с "пением" Чили появился в Инстаграм канала СТБ. Авторы поста рассказали, что певица согласилась исполнить для них начало своей конкурсной песни. Но кроме крика вы ничего в этом видео не услышите.

"Это песня была?", "О, так я тоже петь умею", - шутят в комментариях. Ситуация оказалась настолько забавной, что авторы короткого ролика даже запустили в соцсети конкурс #СпівайЯкKatyaChilly и предложили читателям спеть в такой же манере, но обойти пение певицы по длительности. То есть продержаться дольше 14 секунд.

Никаких других подробностей о песне артистка не раскрыла, в том числе не упомянула и названия трека, с которым уже в следующем месяце поборется за право представлять страна на конкурсе в Нидерландах.

Напомним, представителя Украины выберут уже в феврале этого года в рамках Национального отбора, который пройдет в три этапа - 8, 15 февраля (первый и второй полуфиналы) и 22 февраля (финал).

В январе в организаторы Национального отбора представили список его участников, в который вошли 16 артистов. Не разобрались, кто такие [O], FO SHO, GO-A и что они поют? Здесь мы рассказываем главное о претендентах на Евровидение-2020 от Украины, а также слушаем их хиты.

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