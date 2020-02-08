Нацотбор на Евровидение 2020: онлайн-трансляция и подробности первого полуфинала

В Украине стартовал первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. В его программе свои конкурсные песни представят первые восемь претендентов на песенный конкурс. theLime проводит онлайн-трансляцию, а также рассказывает о главными событиях вечера.

Сегодня на сцене концертного зала КПИ выступят группа [O], певицы Jerry Heil и Katya Chilly, авторский проект бандуристки Марины Круть (KRUTь), группы Go-A и CLOUDLESS, исполнители GIO и Assol. Конкурсные песни всех участников первого полуфинала можно послушать по ссылке.

19:15 Первыми на сцене Нацотбора выступили резиденты лейбла Masterskay - группа [O]. Участники коллектива называют себя поп-музыкантами будущего и представляют сегодня трек "Там, куди я йду".

19:30 Jerry Heil стала веганом два года назад, хотя родители ее - мясники. Об этом девушка рассказала в своей конкурсной песне, цель которой - показать европейцам прогрессивность украинцев. По словам Тины Кароль, Jerry Heil - певица-открытие из народа.

Целью участников первого полуфинала будет билет в финал Национального отбора на Евровидение, который состоится 22 февраля. В заключительный этап пройдут по три участника из двух полуфиналов (8 и 15 февраля).

Оценивают сегодня выступления конкурсантов не только зрители, но и члены жюри. В их команде на этот раз шоумен и продюсер Андрей Данилко (Верка Сердючка), певица Тина Кароль, а также медиаменеджер и гендиректор "Хіт FM" Виталий Дроздов. Проведет конкурс традиционно шоумен Сергей Притула.

Прямую трансляцию Национального отбора на Евровидение проведут телеканалы СТБ и UA:Перший.

Единственной из 16-ти участников отборочного этапа свою конкурсную песню не представила певица Katya Chilly. Тем не менее в сети появлялся ее весьма неоднозначный фрагмент, который изрядно удивил зрителей.

Тем временем организаторы Евровидения-2020 провели первую жеребьевку и распределили страны-участницы по двум полуфиналам конкурса, которые пройдут в Роттердаме (Нидерланды) 12 и 14 мая.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.