RU  UA

Лайм

Нацотбор на Евровидение 2020: онлайн-трансляция и подробности первого полуфинала

Свои конкурсные песни представят первые восемь участников отбора

суббота, 8 февраля 2020, 18:14
читати статтю українською

В Украине стартовал первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. В его программе свои конкурсные песни представят первые восемь претендентов на песенный конкурс. theLime проводит онлайн-трансляцию, а также рассказывает о главными событиях вечера.

Сегодня на сцене концертного зала КПИ выступят группа [O], певицы Jerry Heil и Katya Chilly, авторский проект бандуристки Марины Круть (KRUTь), группы Go-A и CLOUDLESS, исполнители GIO и Assol. Конкурсные песни всех участников первого полуфинала можно послушать по ссылке.

19:15 Первыми на сцене Нацотбора выступили резиденты лейбла Masterskay - группа [O]. Участники коллектива называют себя поп-музыкантами будущего и представляют сегодня трек "Там, куди я йду".

19:30 Jerry Heil стала веганом два года назад, хотя родители ее - мясники. Об этом девушка рассказала в своей конкурсной песне, цель которой - показать европейцам прогрессивность украинцев. По словам Тины Кароль, Jerry Heil - певица-открытие из народа.

Целью участников первого полуфинала будет билет в финал Национального отбора на Евровидение, который состоится 22 февраля. В заключительный этап пройдут по три участника из двух полуфиналов (8 и 15 февраля).

Оценивают сегодня выступления конкурсантов не только зрители, но и члены жюри. В их команде на этот раз шоумен и продюсер Андрей Данилко (Верка Сердючка), певица Тина Кароль, а также медиаменеджер и гендиректор "Хіт FM" Виталий Дроздов. Проведет конкурс традиционно шоумен Сергей Притула.

Прямую трансляцию Национального отбора на Евровидение проведут телеканалы СТБ и UA:Перший.

  • Единственной из 16-ти участников отборочного этапа свою конкурсную песню не представила певица Katya Chilly. Тем не менее в сети появлялся ее весьма неоднозначный фрагмент, который изрядно удивил зрителей.
  • Тем временем организаторы Евровидения-2020 провели первую жеребьевку и распределили страны-участницы по двум полуфиналам конкурса, которые пройдут в Роттердаме (Нидерланды) 12 и 14 мая.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Нацотбор на Евровидение-2020: как выступила Jerry Heil с песней о веганстве

8 февраля певица Jerry Heil представила свою конкурсную песню Vegan в рамках Нацотбора на Евровидение-2020

В Украине начинается отбор на Евровидение - вот как готовились к большому шоу за день до старта

За день до первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 мы посетили его репетицию в киевском КПИ

Последняя незамужняя внучка Елизаветы II выходит замуж - в Букингемском дворце назвали дату

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис выйдет замуж 29 мая 2020 года.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: