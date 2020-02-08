RU  UA

Лайм

В Украине завершился первый полуфинал отбора на Евровидение-2020: кто прошел в финал

В следующий этап конкурса прошли трое участников первого полуфинала

суббота, 8 февраля 2020, 22:36
читати статтю українською

Вечером 8 февраля в Украине состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020, в рамках которого за билет в финал соревновались первые восемь конкурсантов. По итогам голосования жюри и телезрителей, в следующий этап прошли певица Jerry Heil, Go-A и Марина Круть (KRUTь).

За возможность представить страну на песенном конкурсе шесть финалистов (по три из двух полуфиналов) поборются уже 22 февраля. А тем временем смотрите, как в этот вечер выступили финалисты первого этапа.

Jerry Heil - VEGAN

Go-A - "Соловей"

KRUTь - "99"


Выступления участников Нацотбора на этот раз оценивали шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль и медиаменеджер Виталий Дроздов. Голосовали за конкурсные номера и зрители, отправляя смс и свои голоса в мобильных приложениях Teleportal.

  • Во втором полуфинале 15 февраля выступят следующие восемь артистов - группы MOONZOO feat. F.M.F. Sure и FO SHO, исполнители Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и проект TVORCHI.
  • До старта второго полуфинала остается ровно одна неделя. Слушайте по ссылке конкурсные песни всех участников Нацотбора на Евровидение-2020.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Как прошел первый полуфинал отбора на Евровидение-2020 - итоги и все выступления вечера

Свои конкурсные песни 8 февраля представили первые восемь участников Национального отбора

Нацотбор на Евровидение-2020: как выступила Jerry Heil с песней о веганстве

8 февраля певица Jerry Heil представила свою конкурсную песню Vegan в рамках Нацотбора на Евровидение-2020

В Украине начинается отбор на Евровидение - вот как готовились к большому шоу за день до старта

За день до первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 мы посетили его репетицию в киевском КПИ

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: