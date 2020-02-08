В Украине завершился первый полуфинал отбора на Евровидение-2020: кто прошел в финал

Вечером 8 февраля в Украине состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020, в рамках которого за билет в финал соревновались первые восемь конкурсантов. По итогам голосования жюри и телезрителей, в следующий этап прошли певица Jerry Heil, Go-A и Марина Круть (KRUTь).

За возможность представить страну на песенном конкурсе шесть финалистов (по три из двух полуфиналов) поборются уже 22 февраля. А тем временем смотрите, как в этот вечер выступили финалисты первого этапа.

Jerry Heil - VEGAN

Go-A - "Соловей"

KRUTь - "99"





Выступления участников Нацотбора на этот раз оценивали шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль и медиаменеджер Виталий Дроздов. Голосовали за конкурсные номера и зрители, отправляя смс и свои голоса в мобильных приложениях Teleportal.

Во втором полуфинале 15 февраля выступят следующие восемь артистов - группы MOONZOO feat. F.M.F. Sure и FO SHO, исполнители Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и проект TVORCHI.

До старта второго полуфинала остается ровно одна неделя. Слушайте по ссылке конкурсные песни всех участников Нацотбора на Евровидение-2020.

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