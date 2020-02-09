Как прошел 4 выпуск шоу Голос країни-10 и кому удалось развернуть все судейские кресла

Вечером 9 февраля в эфире канала "1+1" прошел уже 4 выпуск вокального шоу Голос країни-10, который оказался пока едва ли не самым насыщенным в новом сезоне. Все четыре кресла в этот вечер удалось развернуть лишь одной участнице, но и это не самое интересное, что произошло на проекте.

Если коротко, то на шоу продолжаются слепые прослушивания - тренеры продолжают формировать свои команды. 4 выпуск оказался настолько богатым на таланты, что к проекту за этот вечер присоединились десять новых вокалистов. Некоторые из них заслуживают особого внимания.

Так, первая участница этого выпуска Ася Хорошун также стала первой и единственной, кому удалось покорить всех судей проекта. На шоу девушка пришла со своеобразным кавером на хит группы t.A.T.u. - "Нас не догонят". Когда же пришло время выбирать, девушка выбрала команду MONATIK’а.

Внезапно в это воскресенье на сцене шоу Голос країни-10 появился украинский телеведущий Владимир Остапчук. Звезда телевидения решил удивлять зрителей и своих приятелей, а по совместительству и судей проекта, своим тайным хобби - американским хоп-хопом. Оставаться на шоу Остапчук не планировал, так как просто пришел разрядит обстановку. Что из этого получилось, смотрите на видео ниже.

С песней NK "Обіцяю" на программу пришла Александра Сиркашева. Пять лет назад девочка уже принимала участие в шоу "Голос. Діти", где пела в команде Потапа. Увы, во взрослой версии проекта удача оказалась не на стороне Саши, никто из четверых судей к ней не повернулся. Позже Потап признался, что не узнал бывшую подопечную и попросил за это у девочки прощения.

Настоящее шоу на сцене Голосу країни-10 устроила Катерина Чемезова, пришедшая попробовать свои силы с хитом Майли Сайрус - Nothing Breaks Like A Heart. На уверенный вокал и бодрое исполнение девушки повернулись все кроме Потапа и Насти. Своим наставником Катя выбрала MONATIK’a.

Еще одним сюрпризом вечера стал вокалист Артем Семенов, некогда звезда проекта "Україна має талант". Некоторое время после шоу мужчина работал по контракту в США, но после этого вернулся в Украину, где занялся фермерством. Несмотря на процветающий бизнес, Артем признался, что соскучился по пению. Это сподвигло его прийти на Голос країни-10. Свое участие в программе он продолжит в команде Тины Кароль.

Кто из участников 4 выпуска прошел в следующий этап шоу:

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Команда Тины Кароль

Максим Гара

Юрий Самовилов

Нурсултан Шатирханули

Дарья Полоротова

Артем Семенов

Команда MONATIK’а

Ася Хорошун

Катерина Чемезова

Мария Щербак

Команда Потапа и Насти

Николай Свид

Команда Дана Балана

Карина Арбельяни

Следующий выпуск вокального шоу Голос країни-10 смотрите уже в следующее воскресенье, 16 февраля. За главными его событиями традиционно следите на страницах theLime.

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