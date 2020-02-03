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Как прошел 3 выпуск Голосу країни-10 и кто сумел развернуть все четыре судейских кресла (видео)

Больше всего судьям проекта понравилась участница из Казахстана Индира Эдильбаева

понедельник, 3 февраля 2020, 08:10
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2 января на канале "1+1" вышел 3 выпуск шоу "Голос країни-10". Судьи проекта Дан Балан, Тина Кароль, MONATIK, Потап и Настя Каменских оценили 12 конкурсантов, 9 из которых мы увидим в следующих выпусках шоу. На сцену, среди прочих, вышла жена украинского рэпера VovaZIL’Vova Ульяна Малиняк, известная модель Екатерина Степуна и даже хореограф Григорий Чапкис. Смотрите далее три лучших выступления третьего эфира.

Сюй Чуань Юй (команда Дана Балана)

Одаренный юноша приехал в Украину из Китая учиться вокалу в Киевском институте музыки им. Р. М. Глиэра. Всего за два года он выучил украинский язык. Он пришел на шоу, чтобы спеть для родителей и страны, которую полюбил. Исполнив песню Святослава Вакарчука "Не твоя війна", Сюй Чуань Юй развернул к себе кресла Дана Балана, MONATIK’а и Насти с Потапом. Судьи уговаривали китайского студента присоединится к их командам, но сам он выбрал покровительство молдавского исполнителя.

Руслан Опанасенко (команда MONATIK’а)

24-летний актер мюзиклов из Киева учился на танцора, но всегда хотел петь. Молодой человек понял, что перерос детскую аудиторию, и теперь мечтает стать известным певцом. Руслан исполнил песню Земфиры "Искала", немало озадачив судей. Из-за высокого голоса все они сначала приняли его за девушку. Но даже так талантливый конкурсант смог развернуть к себе три кресла. Тина Кароль и Дан Балан даже не успели пригласить его в свои команды: энергичный участник сразу же выбрал MONATIK’а.

Инди Эдильбаева (команда Дана Балана)

28-летняя Индира Эдильбаева из Алматы стала единственной участницей 3 выпуска "Голоса країни-10", развернувшей к себе все четыре кресла. Из Казахстана в Украину она приехала, чтобы стать известной певицей и опорой для мамы, тяжело работавшей ради благополучия дочери. Девушка покорила судей проекта не только чистым вокалом, но и необыкновенной красотой. Чтобы завлечь ее в свою команду, Дану Балану пришлось задействовать все свое красноречие.

В третьем выпуске шоу больше всего участников удалось собрать Дану Балану. Сам он несказанно обрадовался своей "международной команде".

Команда Дана Балана:

  • Евгений Анишко
  • Сюй Чуань Юй
  • Индира Эдильбаева

Команда Тины Кароль:

  • Виталий Окс
  • Ольга Баландюх

Команда Потапа и Насти:

  • Екатерина Степура
  • Руслана Калашникова

Команда MONATIK’а:

  • Руслан Опанасенко
  • Владислав Семенов

Напомним, следующий выпуск шоу "Голос країни-10" состоится уже через неделю, 9 февраля. Самые интересные его события традиционно отслеживайте на страницах theLime.

  • Нынче вокруг яркой участницы шоу Голос країни-10 разыгрался скандал из-за Крыма. Вокалистка из комнады Дана Балана попала в базу центра "Миротворец".
  • В первом выпуске шоу Дан Балан приревновал Тину Кароль к секс-символу шоу "Танці з зірками" Даниэлю Салему. Похоже, теперь за внимание певицы на проекте будут бороться два мачо.

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