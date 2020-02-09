Звезда громкого развода Владимир Остапчук вдруг появился на шоу Голос країни-10 - кто нажал на кнопки

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, чей развод с супругой вот уже несколько недель к ряду не сходит со страниц таблоидов, вдруг появился на сцене вокального шоу Голос країни-10. Удивить судей и зрителей он решил своим маленьким хобби - американским хип-хопом.

Первой к неожиданному гостю развернулась Тина Кароль. Певица тут же вскочила с места и отправилась на сцену танцевать. В это время Потап и MONATIK продолжали гадать, действительно ли на проект пришел Остапчук (видео смотрите на странице ниже).

В итоге по кнопкам ударили MONATIK и Потап с Настей, но по завершении номера зрители и судьи узнали, что оставаться на проекте ведущий не намерен. Остапчук пришел на сцену просто разрядить обстановку и даже зачитал со сцены несколько авторских шуток, которые посвятил проекту Голос країни-10 и его судьям.

Поддержать Владимира Остапчука на шоу пришли звезды проекта "Танці з зірками" Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Недавно жена телеведущего Елена Войченко дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах Владимира Остапчука, обвинила его в безразличии к детям и пожаловалась на нерегулярные выплаты.

В ответ на Владимир Остапчук рассказал свою версию конфликта в его семье.

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