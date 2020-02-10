Спасибо за молитвы: онкобольная телеведущая Алла Мазур ответила на фейк о себе в соцсетях

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая борется с онкологическим заболеванием, предупредила подписчиков в соцсетях о распространяющей фейковой информации. Неизвестные якобы благотворительные фонды используют ее имя и историю с болезнью для сбора средств.

Об этом Мазур написала на личной странице в Facebook, подчеркнув, что сотрудничает лишь с одним благотворительным фондом.

"Вынуждена еще раз вернуться к теме своей болезни, чтобы сообщить вам, что не имею отношения ни к одному благотворительному фонду, кроме фонда "Таблеточки", - написала ведущая.

По словам Мазур в последнее время в сети появляется все больше тематических постов якобы с информацией о ходе ее лечения и благотворительными призывами. "Спасибо за ваши молитвы. Верю в победу", - добавила она под постом.

О борьбе с недугом Алла Мазур сообщила фолловерам в ноябре 2019 года. Два месяца спустя телеведущая рассказала, как переносит химиотерапии и поделилась снимками из больницы.

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