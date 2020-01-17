Онкобольная телеведущая Алла Мазур поделилась фото из больницы и рассказала о состоянии здоровья

В ноябре 2019 года Алла Мазур публично сообщила о том, что больна раком и готова бороться со смертельной болезнью. Два месяца спустя телеведущая на своей странице в Facebook рассказала, как переносит химиотерапию, поделилась фото из больницы и дала ценные советы по профилактике и лечению рака.

"Вы спрашиваете, как я? Честно говоря, планировала полечиться в тишине, чтобы сообщить уже финальную хорошую новость. Но хочу поддержать тех, кто только узнал о своем диагнозе - и сейчас сомневается. Не откладывайте ничего на потом! Не закрывайтесь в себе. Примите помощь близких и друзей. Когда не прячешься от мира - это действительно делает жизнь проще", - написала Мазур.

Телеведущая сообщила, что четвертая химия далась ей легче, чем три предыдущих, хотя "сил еще немного".

"Побочные эффекты - традиционные, и это заметно по прическе. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий - и операция. И я еще раз убеждаюсь: главное - начать вовремя", - рассказала она.

Алла Мазур призвала общественность регулярно проверяться, не паниковать в случае тревожного прогноза, проверять диагноз в нескольких местах, а если самое страшное подтвердится - не откладывать лечение в надежде, что все рассосется, или помогут нетрадиционные методы.

"Путь не будет легким, но бояться и стесняться тут нечего. Чем раньше начать борьбу - тем больше шансов на быстрое выздоровление. И верю, что таки смогу сообщить вам финальную хорошую новость", - оптимистично подытожила ведущая.

В комментариях пользователи сети желают Алле Мазур скорейшего выздоровления, силы и смелости.

Как сообщал "Апостроф", в мае 2019 года украинская журналистка и телеведущая Янина Соколов призналась, что недавно ей удалось вылечить рак. Позже она рассказала о коррупционных схемах в Институте рака.

Исследование американских ученых показало, какая пища провоцирует развитие рака. Избегать следует продуктов, жаренных на растительном масле.

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