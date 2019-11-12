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Главное не падать духом: сети взволновало признание известной украинской телеведущей

вторник, 12 ноября 2019, 23:13
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Ведущая на телеканале 1+1 Алла Мазур призналась, что больна раком и начинает борьбу со смертельной болезнью.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она обратила внимание, что в украинском обществе о подобной болезни предпочитают не говорить публично, делясь информацией только в узком кругу друзей и родственников и вспоминают в лучшем случае тогда, когда уже все прошло.

"Я тоже поймала себя на желании закрыться в себе и некоторое время так делала. Но со временем поняла: нельзя бояться. Мы должны изменить отношение к онкозаболеваниям в обществе. Научиться говорить о них - открыто и спокойно. И с уровня трагедии - переводить на уровень проблемы. Которую - можно решить. Потому что это, конечно, не насморк. Но давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим - во многих случаях. Главное - выявить вовремя.

Поэтому - решила рассказать вам. У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я - начинаю бороться", - написала телеведущая.

В комментариях к посту множество людей оставили пожелания Мазур поскорее выздороветь.

Как сообщал "Апостроф", в мае 2019 года украинская журналистка и телеведущая Янина Соколов призналась, что недавно ей удалось вылечить рак. Позже она рассказала о коррупционных схемах в Институте рака.

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