RU  UA

Лайм

Близится второй этап Нацотбора на Евровидение 2020: кто достоин места в финале

За право представить Украину на конкурсе 2020 года посоревнуются следующие восемь артистов

среда, 12 февраля 2020, 15:42
читати статтю українською

Уже в эту субботу, 15 февраля, в Киеве пройдет второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. В нем за место в финале так же посоревнуются восемь артистов - на этот раз группы MOONZOO feat. F.M.F. Sure и FO SHO, исполнители Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и проект TVORCHI.

Онлайн-трансляцию отбора с 19:00 проведут каналы СТБ и UA:Перший, при этом за главными событиями из концертного зала столичного КПИ можно будет проследить на страницах theLime.

Послушать конкурсные песни всех участниках Национального отбора можно здесь, а тем временем предлагаем читателю принять участие в голосовании и указать самого достойного, на ваш взгляд, участника второго полуфинала (если вы пользуетесь функцией блокировки рекламы в браузере, форма голосования может не отображаться).

Напомним, лишь шестеро участников отбора на Евровидение-2020 пройдут в финал (по три из каждого полуфинала), где уже 22 февраля сразятся за билет в Нидерланды, страну-хозяйку конкурса.

  • По итогам первого этапа, в финал уже прошли сольный проект бандуристки Марины Круть (KRUTь), певица Jerry Heil и группа Go-A. При этом проект KRUTь стал абсолютным фаворитом, получив максимальный балл как от зрителей, так и от членов жюри.
  • Читайте также по ссылке короткое интервью с Мариной Круть о первых эмоциях после успешного полуфинала и дальнейших планах на финал Национального отбора.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Живет на две страны: раскрыты новые подробности о главном герое шоу Холостяк-10

Главным героем юбилейного сезона шоу "Холостяк" стал 34-летний пилот Макс Михайлюк.

Спасибо за молитвы: онкобольная телеведущая Алла Мазур ответила на фейк о себе в соцсетях

Телеведущая канала 1+1 продолжает бороться с недугом и верит в победу

Билли Айлиш трогательно выступила на Оскаре-2020 - номер посвящался ушедшим из жизни кинематографистам

18-летняя певица Билли Айлиш показала трогательный номер на церемонии награждения премии Оскар-2020.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: