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Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

После оглашения результатов полуфинала певица ответила на несколько вопросов редакции

воскресенье, 9 февраля 2020, 10:48
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8 февраля в Киеве прошел первый этап Национального отбора на Евровидение-2020. Его фавориткой стала бандуристка Марина Круть (KRUTь), которой в этот вечер максимальный балл отдали и члены жюри, и зрители. Ее конкурсная песня "99" казалась уж слишком сказочной для пестрого конкурса, сама же Марина рассчитывала лишь на средние оценки, ведь она - "простая девочка из Хмельницкого". Сразу после оглашения результатов полуфинала певица ответила на несколько вопросов редакции theLime.

- Марина, поздравляем. Как тебе итоги вечера?

Спасибо. Итоги - фантастика! Как я и говорила, никто не ставил на меня. Моя история очень простая. История обыкновенной девочки из Хмельницкого, которая приехала в Киев. До последнего ставили на более известных исполнителей с перспективами. Мне казалось, что я была очень андеграундной на их фоне. А здесь меня так поддержали. Эти баллы - просто фантастика. Честно. Я была уверена, что будет четверка или чуть выше, но не восемь.

- Что по номеру? Планируешь вносить какие-то коррективы к финалу?

Да, номер изменим, но пока детали раскрывать не стану. Но в целом надеюсь, что мы раздуем его еще больше. И чем больше, тем лучше.

- Визуально?

Визуально, инструментально, вокально. Все затронем.

- Сильно волновалась или показалось?

Волновалась, очень. Все волновались. Голос дрожал, руки тряслись. Для меня просто все это в новинку. Но в сравнении с другими шоу, в которых я принимала участие, кажется, что справилась. И с самой высокой нотой, которую боялась как огня, тоже справилась. Все получилось.

- Что думаешь о комментариях членов жюри?

Я соглашаюсь со всем сказанным. Эти советы очень ценные для меня, правда. Надеюсь, что нам удастся все это учесть, потому что это советы профессионалов с большим опытом. Глупо было бы просто игнорировать их.

- В финале будет уже явно сложнее, но итоги сегодняшнего вечера должны придать тебе уверенности, согласна?

Честно скажу, я старалась делать все, лишь бы не думать о финале. Сейчас он свалился как снег на голову, и пока я не успела еще обдумать это совершенно. Одно знаю точно: мое дело остается неизменным - выйти и сделать то, что сделала сегодня.

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- Родители смотрят эфир? Они уже в курсе его итогов?

Конечно. Смотрят и плачут. И я с ними плачу. Просто рыдают.

- Кого повезешь с собой на Евровидение в случае победы?

Всех своих. Всех, кто прошел со мной этот путь. Это моя команда. Хочется сесть уже в самолет и сказать: "Фух! Ну, полетели!"

- В этом году это проще осуществить, ведь с финансами обещают помочь.

Да, мы надеемся, что все вытянем. А если нет, то нам придется продать эту или эту [смеется и указывать на почки]. Ну или кого-то из команды. Увидите, что с Троещины кто-то пропал, а потом нашелся без почки - это кто-то из нас. Если что, я шучу. Эмоции переполняют. Спасибо всем большое за поддержку!

  • Напомним, за билет в финал 8 февраля боролись первые восемь участников Нацотбора. Вместе с Мариной Круть 22 февраля за право представлять Украину в Нидерландах также посоревнуются певица Jerry Heil и группа Go-A.
  • Во втором полуфинале 15 февраля выступят следующие восемь артистов - группы MOONZOO feat. F.M.F. Sure и FO SHO, исполнители Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и проект TVORCHI.

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