Нацотбор на Евровидение-2020: названы все финалисты

Вечером 15 февраля в Киеве прошел второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020, по итогам которого в финал прошли еще трое претендентов на песенный конкурс - TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

По завершении второго полуфинала также состоялась жеребьевка, согласно которой 22 февраля финалисты выступят в следующем порядке: бандуристка Марина Круть (KRUTь), певица Jerry Heil, группа Go-A, певцы David Axelrod и KHAYAT, группа TVORCHI. Смотрите далее на странице выступления всех финалистов отборочного этапа.

TVORCHI - Bonfire

KHAYAT - CALL FOR LOVE

David Axelrod - HORIZON

KRUTь - "99"

Jerry Heil - VEGAN

Go-A - "Соловей"

Финал Национального отбора состоится уже в следующее воскресенье, 22 февраля. Прямые трансляции традиционно проведут каналы СТБ и UA: Перший. По завершении финала будет назван представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) уже с 12 по 16 мая.

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