Кресло Зеленского на "Рассмеши комика" займет известная украинка

В новом сезоне развлекательного шоу "Рассмеши комика" студии "Квартал 95" зрителей ждет сюрприз - новая судья. У Евгения Кошевого появится звездная напарница.

Об этом сказано на официальной странице студии в Facebook. Правда, кто займет кресло Владимира Зеленского - пока не ясно, но известно, что это будет известная украинка.

"Соскучились по вашему любимому народному шоу "Рассмеши комика"? В этом сезоне вас ждет сюрприз. В Евгения Кошевого появится новая напарница - прекрасная любимица всей Украины!", - сказано в сообщении.

Пользователи сети принялись активно угадывать имя девушки. Кто-то предположил, что ею может стать Елена Кравец, кому-то хотелось видеть на месте Юрия Ткача Олю Полякову, а кто-то считает, что рядом с Кошевым отлично смотрелась бы участница "Женского Квартала" Татьяна Песик, которая и стала популярной благодаря проекту.

В прошлом сезоне "Рассмеши комика" напарником Евгения Кошевого был актер Юрий Ткач. Помимо изменений состава жюри - шоу кардинально изменило условия участия.

Ранее актер и худрук "Квартала 95" Александр Пикалов рассказал о замечаниях Владимира Зеленского к первому эфиру без его участия.

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