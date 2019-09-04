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"95 Квартал" меняет формат популярного шоу: ни Зеленского теперь, ни денег

В Киеве прошли съемки уже 16-го сезона программы

среда, 4 сентября 2019, 12:04
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В Киеве прошли съемки 16-го сезона проекта "Рассмеши комика" студии "Квартал 95". И похоже, его авторы решили кардинально изменить формат. Помимо изменений в составе жюри - место Владимира Зеленского занял актер Юрий Ткач - шоу кардинально изменило условия участия.

Согласно идее, участники программы все также будут стараться заработать деньги, но уже не для себя. Как рассказал один из редакторов проекта Михаил Мартынюк, новый сезон "Рассмеши комика" будет благотворительным - все выигрыши его участников будут передаваться на реализацию социальных проектов по всей стране.

Примечательно и то, что теперь участники будут бороться за денежный приз целыми командами, которые будут представлять тот или другой город Украины. И если прежде на сцену "Рассмеши комика" зачастую выходили шутники из народа, то в новом сезоне эту возможность доверили профессионалам и знаменитостям. В проекте зрители увидят уже известных юмористов, актеров и других популярных личностей. Согласно предварительной информации, на шоу ждут хореографа Влада Яму, музыканта Арсена Мирзояна, "кварталовцев" Юрия Великого и Александра Пикалова и других.

Также впервые за годы существования проекта появится так называемая несгораемая сумма. Если после очередной минуты игры участник не сможет рассмешить судей, на его счету все равно остается определенная уже заработанная сумма. Но и здесь есть важный нюанс: в начале программы каждая команда заявит социальный проект и сумму, которую планирует для него собрать общими усилиями. Если же участникам это не удастся, то им придется доложить недостающую сумму из собственного кармана.

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