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Go-A ответили, станут ли общаться с российской прессой на Евровидении-2020

На этот счет у группы есть четкая позиция

вторник, 25 февраля 2020, 17:09
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Во вторник, 25 февраля, группа Go-A провела свою первую пресс-конференцию после победы в финале Нацотбора на Евровидение-2020. Музыканты ответили на расспросы журналистов, а также подписали контракт с общественным вещателем - НОТУ.

Среди прочих вопросов, заданных группе, журналисты также поинтересовались, намерены ли музыканты общаться с прессой РФ. На этот счет у Go-A есть четкая позиция - к диалогу они готовы, но только в случае безвыходной ситуации.

"Если этого общения невозможно будет избежать, то мы к нему готовы. Но если у нас будет возможность, то не будем этого делать", - ответила солистка группы Екатерина Павленко.

  • Напомним, Украину в Нидерландах Go-A представит с песней "Соловей" уже в мае этого года. Конкурс пройдет в городе Роттердаме при участии 41 страны.
  • Ранее Go-A ответили на "тревожную" теорию Тараса Тополи вокруг песни "Соловей". Похоже, певец просто не понял ее смысла.

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