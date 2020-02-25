Go-A ответили на "тревожную" теорию Тараса Тополи вокруг песни "Соловей"

Представитель Украины на Евровидении-2020 группа Go-A ответила на критику Тараса Тополи, который рассмотрел в тексте песни "Соловей" тревожное "псевдо-этно" и попытку "впарить Европе паттерн о голодоморной и немощной Украине".

Так, в интервью ТСН музыканты заявили, что их конкурсная композиция оптимистичная и не содержит "ничего такого, чтобы унизить нашу Украину".

"Я думаю, что мы можем сказать, что каждый человек имеет право на свое мнение. Также мы понимаем, что как группа мы не можем нравиться всем", - сказал один из участников Go-A. - Мы уже много говорили о содержании этой песни, о чем она. На самом деле, композиция очень оптимистичная".

"Мы читаем посты и украинцы столько символов непонятных нашли в этой песне. На самом деле, мы не вкладывали все эти смыслы. А то, что они их там видят, мне кажется, это не наши проблемы. Мы точно ничего такого, чтобы унизить нашу Украину, туда не вкладывали. А если украинцы сами находят символы, то это должны быть у них какие-то такие мысли в голове", - добавила солистка коллектива.

Напомним, группа Go-A представит Украину в Роттердаме (Нидерланды) уже в мае этого года. А тем временем читайте главное из того, что нужно знать о музыкантах.

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