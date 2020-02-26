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Говорят, Евровидение могут перенести из-за коронавируса - почему это очередная новость из ничего

Делать какие-то выводы слишком рано, но об этом сообщается в последнюю очередь

среда, 26 февраля 2020, 16:55
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На фоне всеобщей паники вокруг эпидемии коронавируса (которая, кстати, тоже была здорово подогрета прессой), в СМИ появилась информация о возможном переносе песенного конкурса Евровидение-2020, который запланирован в Роттердаме (Нидерландах) на 12-16 мая. Далее коротко о том, почему это очередная "новость" из ничего.

Поводом для разговоров о том, может ли быть перенесен конкурс из-за эпидемии, стал соответствующий нелепый вопрос блогеров к местным специалистам. Естественно, там ответили, что за ситуацией следят, и на случай реальной угрозы такого варианта исключать нельзя. Вывод? С таким же успехом можно спросить медиков в Украине, может ли вирус достигнуть Киева, после чего заявить, что коронавирус может поразить киевлян (да ладно?!)

Первые СМИ сослались на фан-страницу "Евровидение Украина" в Инстаграм. Те, в свою очередь, на материал Wiwibloggs, в котором приведены следующие цитаты нидерландского вирусолога:

"Стоит рассматривать и такой сценарий, согласно которому Евровидение может и не состояться. Но это зависит от того, как будет развиваться коронавирус в ближайшем будущем", - отметил специалист. А при этом добавил, что считает победу над вирусом к моменту начала конкурса также вероятной.

"Мы внимательно следим за ситуацией и готовы ко всем возможным рискам и угрозам. На основании этого проводится оценка необходимости дополнительных мер. Однако в настоящее время слишком рано обсуждать возможные сценарии", - добавил вирусолог.

Таким образом СМИ сделали вывод из предположений вирусолога, при том, что ни организаторы конкурса, ни местная власть о возможном переносе Евровидения пока разговоров даже не начинали.

  • Напомним, Украину в Нидерландах представит группа Go-A, которая одержала победу в финале Национального отбора на Евровидение-2020 с песней "Соловей".
  • Смотрите таже на theLime, как британец исполнил песню "Соловей" под гитару и пожелал Украине удачи на Евровидении.

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