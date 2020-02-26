Британец исполнил песню "Соловей" под гитару и пожелал Украине удачи на Евровидении (видео)

Британский музыкант, автор песен и YouTube-блогер Дэнни МакЭвой перепел под гитару песню "Соловей", с которой киевская группа Go-A уже в мае представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах.

На своем канале музыкант выкладывает каверы на песни всевозможных исполнителей, в том числе и на конкурсные треки предстоящего Евровидения. В их перечне появилась и украиноязычная песня победителей Нацотбора-2020.

Несмотря на трудности произношения, МакЭвой разучил полный текст песни "Соловей". Местами его украинских напомнил зрителям скандинавские языки, но впечатления музыкант произвел исключительно положительные.

"Мне нравятся украинцы. Пожелаем Украине удачи! Рок’н’ролл!" - добавил в конце ролика музыкант. В он собрал более двух тысяч просмотров, а также десятки комментариев, в которых украинцы поблагодарили блогера за отличный кавер.

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2020 пройдет в этом году с 12 по 16 мая в Роттердаме при участии 41 страны.

Ранее Go-A ответили на "тревожную" теорию Тараса Тополи вокруг песни "Соловей". Похоже, певец просто не понял ее смысла.

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