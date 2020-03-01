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На "Голос країни" пришел победитель "Голосу. Діти" - кто из судей уже готовится к триумфу

Победа на детском шоу принесла вокалисту популярность не только в родном городе

воскресенье, 1 марта 2020, 22:54
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1 марта на шоу Голос країни-10 прошли уже 7 выпуск и последние "слепые прослушивания" конкурсантов. В их числе вдруг оказался победитель 2 сезона "Голосу. Діти" Роман Сасанчин. И, похоже, Дан Балан уже готовится к триумфу.

Как рассказал перед выступлением Роман, на вокальный проект он вернулся напомнить зрителям о себе и добиться после победы на детской версии шоу реальных успехов. Как изменился и выступил воспитанник Тины Кароль, смотрите на странице ниже.

Победа на детском шоу принесла вокалисту популярность не только в родном городе. Парень принял участие в десятках различных концертов по Украине. Но прошло время, сегодня Роману уже 17 лет, и он вернулся на Голос країни-10 покорять новые вершины.

Как отметил сам вокалист, его голос заметно изменился. И сегодня поклонники вокального шоу узнают его лишь по внешности.

Сильным исполнением хита Алессандро Сафины Lu Na Tu Сасанчину удалось развернуть все четыре кресла судей. Восторгу Тины Кароль и MONATIK’а, которые наблюдали успех Романа на детском шоу, не было предела.

Когда же пришло время выбирать, Роман назвал Тину Кароль второй мамой, но своим наставником выбрал Дана Балана. "Я отдаю тебя в офигенные руки, поверь мне", - сказала в напутствие парню певица.

Дан Балан назвал Романа Сасанчина одним из сильнейших участников сезона. Похоже, певец видит в парне потенциального победителя.

А вот каким был Роман в годы триумфа на "Голосі. Діти":

  • В третьем выпуске шоу Голос країни-10 вдруг появился украинский телеведущий Владимир Остапчук, известный своим громким разводом. Удивить судей и зрителей он решил своим маленьким хобби - американским хип-хопом.
  • Смотрите также, как прошел 5 выпуск шоу Голос країни-10. Развернуть к себе все судейские кресла удалось двум участникам.

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