Как прошел 5 выпуск шоу Голос країни-10 и кому удалось развернуть все судейские кресла

В воскресенье, 16 февраля, на телеканале "1+1" состоялся пятый выпуск юбилейного десятого сезона шоу "Голос країни", который был посвящен теме любви. Команды MONATIK’а, Дана Балана, Тины Кароль, Потапа и Насти Каменских почти набраны, поэтому битва за вакантные места становится все драматичнее.

В числе участников пятого эфира оказались певица и телеведущая Оля Цибульская, актриса сериала "Школа" Мария Кондратенко, девушка, которая пережила инсульт и сын священника. Смотрите далее три лучших выступления этого вечера.

Зоряна Атлас (команда MONATIK’а)

Первой, кому посчастливилось развернуть все четыре судейских кресла стала 16-летняя Зоряна Атлас. Полгода назад девушка перенесла инсульт и теперь, несмотря на запреты врачей, пришла покорять сцену "Голосу країни".

"Врачи мне сказали, что я вообще не смогу петь, потому что это большая нагрузка на сосуды, но я не могу представить этого, потому что музыка - это смысл моей жизни. Мне не верится, что я здесь и буду соревноваться с более взрослыми артистами, что могу быть на их уровне. Я счастлива от этого", - сказала юная вокалистка.

Для слепых прослушиваний Зоряна выбрала песню Andra Day - Rise up и смогла развернуть кресла всех наставников. Продолжать участие в проекте вокалистка будет в команде MONATIK’а.

Андрей Подкалюк (команда MONATIK’а)

25 летний Андрей - сын священника. Он с детства увлекается музыкой. После того, как родители разошлись, молодой человек стал петь в ресторанах, чтобы прокормить своих братьев и сестер. И именно сегодня благодаря их поддержке он решил спеть на сцене "Голосу країни". Вокалист блестяще исполнил песню Dancing with the stranger певца Sam Smith и развернул все тренерские кресла. Своим наставником парень выбрал MONATIK’а.

Тоня Сова (команда MONATIK’а)

21-летняя девушка, которую друзья называют украинской Билли Айлиш, пришла на проект с непростой историей. Юная вокалистка рассказала, что ее бывший парень запрещал ей заниматься музыкой, а также говорил, что для него она толстая. Девушка похудела до 32 килограмм. "Я была слишком худая, я просто таяла на глазах", - вспоминает Тоня.

Неприятие себя и чрезмерная худоба едва не заставили ее покончить с собой, однако девушка вовремя остановилась. На шоу "Голос країни" вокалистка пришла, чтобы обратиться ко всем девушкам, чтобы они не повторяли ее ошибок. Своим выступлением Тоня смогла повернуть к себе MONATIK’а.

Кто из участников 5 выпуска прошел в следующий этап шоу:

Команда MONATIK’а

Зоряна Атлас

Тоня Сова

Андрей Подкалюк

Команда Потапа и Насти

Максим Перепелица

Вахтанг Вахтангишвили

Алена Крутиенко

Мария Жордания

Мария Кондратенко

Команда Дана Балана

Галина Рудик

Анна Безгалова

Команда Тины Кароль в этом выпуске не пополнилась новыми участниками.

Следующий выпуск вокального шоу "Голос країни-10" смотрите уже в следующее воскресенье, 23 февраля. За главными его событиями традиционно следите на страницах theLime.

В прошлом выпуске шоу "Голос країни-10" вдруг появился украинский телеведущий Владимир Остапчук. Удивить судей и зрителей он решил своим маленьким хобби - американским хип-хопом.

Смотрите также на theLime, как прошел 4 выпуск вокального шоу "Голос країни-10". Все четыре кресла в этот вечер удалось развернуть лишь одной участнице, но и это не самое интересное, что произошло на проекте.

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