RU  UA

Лайм

Как прошел 5 выпуск шоу Голос країни-10 и кому удалось развернуть все судейские кресла

В следующий этап шоу прошли 10 участников

понедельник, 17 февраля 2020, 08:10
читати статтю українською

В воскресенье, 16 февраля, на телеканале "1+1" состоялся пятый выпуск юбилейного десятого сезона шоу "Голос країни", который был посвящен теме любви. Команды MONATIK’а, Дана Балана, Тины Кароль, Потапа и Насти Каменских почти набраны, поэтому битва за вакантные места становится все драматичнее.

В числе участников пятого эфира оказались певица и телеведущая Оля Цибульская, актриса сериала "Школа" Мария Кондратенко, девушка, которая пережила инсульт и сын священника. Смотрите далее три лучших выступления этого вечера.

Зоряна Атлас (команда MONATIK’а)

Первой, кому посчастливилось развернуть все четыре судейских кресла стала 16-летняя Зоряна Атлас. Полгода назад девушка перенесла инсульт и теперь, несмотря на запреты врачей, пришла покорять сцену "Голосу країни".

"Врачи мне сказали, что я вообще не смогу петь, потому что это большая нагрузка на сосуды, но я не могу представить этого, потому что музыка - это смысл моей жизни. Мне не верится, что я здесь и буду соревноваться с более взрослыми артистами, что могу быть на их уровне. Я счастлива от этого", - сказала юная вокалистка.

Для слепых прослушиваний Зоряна выбрала песню Andra Day - Rise up и смогла развернуть кресла всех наставников. Продолжать участие в проекте вокалистка будет в команде MONATIK’а.

Андрей Подкалюк (команда MONATIK’а)

25 летний Андрей - сын священника. Он с детства увлекается музыкой. После того, как родители разошлись, молодой человек стал петь в ресторанах, чтобы прокормить своих братьев и сестер. И именно сегодня благодаря их поддержке он решил спеть на сцене "Голосу країни". Вокалист блестяще исполнил песню Dancing with the stranger певца Sam Smith и развернул все тренерские кресла. Своим наставником парень выбрал MONATIK’а.

Тоня Сова (команда MONATIK’а)

21-летняя девушка, которую друзья называют украинской Билли Айлиш, пришла на проект с непростой историей. Юная вокалистка рассказала, что ее бывший парень запрещал ей заниматься музыкой, а также говорил, что для него она толстая. Девушка похудела до 32 килограмм. "Я была слишком худая, я просто таяла на глазах", - вспоминает Тоня.

Неприятие себя и чрезмерная худоба едва не заставили ее покончить с собой, однако девушка вовремя остановилась. На шоу "Голос країни" вокалистка пришла, чтобы обратиться ко всем девушкам, чтобы они не повторяли ее ошибок. Своим выступлением Тоня смогла повернуть к себе MONATIK’а.

Кто из участников 5 выпуска прошел в следующий этап шоу:

Команда MONATIK’а

  • Зоряна Атлас
  • Тоня Сова
  • Андрей Подкалюк

Команда Потапа и Насти

  • Максим Перепелица
  • Вахтанг Вахтангишвили
  • Алена Крутиенко
  • Мария Жордания
  • Мария Кондратенко

Команда Дана Балана

  • Галина Рудик
  • Анна Безгалова

Команда Тины Кароль в этом выпуске не пополнилась новыми участниками.

Следующий выпуск вокального шоу "Голос країни-10" смотрите уже в следующее воскресенье, 23 февраля. За главными его событиями традиционно следите на страницах theLime.

  • В прошлом выпуске шоу "Голос країни-10" вдруг появился украинский телеведущий Владимир Остапчук. Удивить судей и зрителей он решил своим маленьким хобби - американским хип-хопом.
  • Смотрите также на theLime, как прошел 4 выпуск вокального шоу "Голос країни-10". Все четыре кресла в этот вечер удалось развернуть лишь одной участнице, но и это не самое интересное, что произошло на проекте.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Звезда сериала "Школа" покорила сердца зрителей и судей на шоу Голос країни-10

Юная актриса и певица Мария Кондратенко выступила на шоу "Голос країни-10".

Нацотбор на Евровидение-2020: названы все финалисты

22 февраля в финале Национального отбора на Евровидение 2020 выступят шесть артистов

Нацотбор на Евровидение 2020: все подробности второго полуфинала

Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020 и его главные события в режиме онлайн

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: