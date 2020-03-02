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Дан Балан пофлиртовал с участницей "Голоса", но за сценой был ее отец. Его реакция - это новый мем

В итоге все прошло без эксцессов. Девушка продолжит участие в команде артиста

понедельник, 2 марта 2020, 12:26
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На шоу Голос країни-10 пришла 16-летняя Анастасия Балог. Поклонница Дана Балана исполнила хит Билли Айлиш Bad Guy и завоевала сердце кумира с первого куплета. Повернувшись к девушке, мастер обаяния пустил в ход свой фирменный флирт, но музыкант и знать не знал, что за его выходками за сценой наблюдает ее отец. И его реакция - это новый мем.

Как призналась девушка в визитной карточке, Дан Балан невероятно вдохновляет ее своим творчеством. Уже не раз Анастасия с подругами поджидала певца после съемок шоу, чтобы вручить ему подарки, получить автограф и сделать фото на память. Теперь она - участница его команды на шоу и, похоже, отцу придется понервничать.

К Анастасии Дан Балан развернулся буквально сразу. Возможно, певец и не подозревал, что на сцене девочка-подросток, но порцию фирменного обаяния уже было не остановить. Звездный наставник стал подмигивать участнице и хитро улыбаться. И если ей это прибавило уверенности, то вот отец за сценой наоборот растерялся.

В итоге все прошло без эксцессов. Певец и его новая подопечная быстро нашли общий язык, и оба остались довольны - Анастасия прошла в команду обожаемого тренера, а Дан Балан заполучил еще одну талантливую вокалистку.

Уже на следующей неделе все участники Голосу країни-10 приступят к новому этапу - "вокальным боям", по итогам которых вокалисты начнут покидать шоу.

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