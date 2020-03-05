Слушаем тройку лидеров Евровидения-2020 по свежим прогнозам букмекеров

До старта Евровидения-2020 в Роттердаме остается чуть более двух месяцев, и на этом этапе прогнозы букмекеров притягивают к себе все больше внимания зрителей песенного конкурса. Оно и неудивительно, ведь из года в год букмекеры если не угадывают победителя, то оказываются очень очень близки к реальным итогам.

Так, к примеру, в 2018 году букмекеры назвали Нетту Барзилай победительницей как только в сети появился ее конкурсный трек. В 2019-м ближе к финалу предсказывали вероятную победу Дункану Лоуренсу. Что же касается этого года, пока свои песни представили еще не все артисты (в Евровидении-2020 участвует 41 страна), и прогнозы наверняка изменятся. А пока в тройке лидеров уверенно закрепились Исландия, Литва и Болгария. Мы решили послушать, что приготовили для конкурса представители этих стран.

Фото: eurovisionworld.com/odds

Исландия. Daði & Gagnamagnið - Think About Things

Если в прошлом году на себя эту миссию взяли участники эпатажной и агрессивной БДСМ-группы Hatari, то в этом Исландию на конкурсе представит молодой синти-поп-коллектив Daði & Gagnamagnið, завоевавший своим синглом Think About Things и нотами 90-х неслабую поддержку любителей жанра. Лишь в YouTube за последние пару недель трек собрал без малого 1,5 млн просмотров.

Литва. THE ROOP - On Fire

А вот Литву на конкурсе в этом году представят молодые инди-рокеры из Вильнюса THE ROOP. Группу парни собрали в 2014 году, с того момента записали две студийные пластинки. На Евровидение музыканты отправятся с треком On Fire, который принес им победу на местном отборе. На YouTube клип к песне уже успел собрал более 2,5 млн просмотров.

Болгария. Victoria - Tears Getting Sober

Третью позицию на этой неделе в прогнозах букмекеров занимает представительница Болгарии, звезда местного шоу "Х-фактор" Victoria. Молодая певица выступит с песней Tears Getting Sober, что правда пока о ней мало что известно. Впрочем, как и о том, почему букмекеры так высоко оценивают ее шансы. Релиз ожидается уже вскоре, а пока в сети есть лишь ролик о ее записи.

Что же касается представителей Украины и группы Go-A c песней "Соловей", пока коллектив задержался в прогнозах на 26 позиции. Российская группа Little Big, которой многие пророчат уверенную победу в конкурсе, спустилась со второго места на 4-е. Что правда, эпатажные исполнители хита SKIBIDI еще не представили свой конкурсный трек.

Украинского ведущего Владимира Остапчука снова ругают в сети. На этот раз за плохие шутки о Евровидении и его представителях в 2018 и 2020 годах.

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