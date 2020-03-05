В сети снова ругают Владимира Остапчука - что произошло на этот раз

После скандала с разводом украинский телеведущий Владимир Остапчук снова заставил о себе говорить. На этот раз ведущего Евровидения-2017 ругают за неуместные шутки, которые он произнес на концерте группы KAZKA.

Остапчук заявил со сцены, что Евровидение - "конкурс геев и инвалидов", а также высказался относительно представителя Украины на конкурсе в этом году, группы Go-A. Ведущий посоветовал не брать билеты в Роттердам, спрогнозировав победу участника от России, группы Little Big.

Фото: instagram.com/eurovision.ua

"В этом году вообще, кто поедет, группа Go-A? Ребят, если вы меня слышите, не берите билеты, все мы знаем, что победит группа Little Big, правильно? Никто не сомневается даже сейчас", - сказал Остапчук.

Кроме того, он высказался и о других победителях Нацотборов. В частности, образ MELOVIN`а Остапчук назвал "терминатором с жидким глазом", а комментируя победу в отборе MARUV заявил: "Я понял, что сейчас главное стрельнуть не песней, а ногой".

Фото: instagram.com/eurovision.ua

Пользователи сети осудили Остапчука за неуместные шутки. "Я даже не знаю, от чего меня воротит больше - от русскоязычного конферанса Владимира Остапчука перед концертом KAZKA или от его "шуток", что Евровидение - это конкурс "для геев и инвалидов", - написала пользователь под ником Nataliia Hunter.

"После того как я это услышала послала его, кто его выпустил на сцену?", "У меня не хватает слов...дно", "Гадость какая", - поддержали девушку комментаторы.

Недавно жена телеведущего Елена Войченко дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах Владимира Остапчука, обвинила его в безразличии к детям и пожаловалась на нерегулярные выплаты.

В ответ на Владимир Остапчук рассказал свою версию конфликта в его семье.

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