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В России выбрали представителя на Евровидении-2020, и это все же не певец из Украины

Обладатели миллионных просмотров в YouTube обещают яркое шоу

понедельник, 2 марта 2020, 21:00
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Певец из Запорожья Александр Панайотов, которого ранее журналисты поспешно назвали представителем России на Евровидении-2020, не поедет в Нидерланды. В этом году в Роттердаме страну представит эпатажная группа Little Big.

Об этом вечером 2 марта сообщает "Первый телеканал", который ежегодно проводит закрытый выбор представителя страны на правах местного организатора.

"Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы, - отметил основатель и фронтмен Илья Прусикин. - Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ".

Группу Little Big собрали в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сами музыканты называют себя сатирической арт-коллаборацией, которая одновременно делает акцент на музыке и перформансе. Зачастую в своих песнях и клипах Little Big с юмором обыгрывает различные стереотипы о русских, благодаря чему ролики быстро становятся вирусными и набирают десятки миллионов просмотров.

Так, к примеру, один из главных хитов группы SKIBIDI на сегодняшний день может похвастаться более чем 300 млн просмотров на YouTube.

  • Напомним, Украину в Нидерландах должна представить группа Go-A, которая одержала победу в финале Национального отбора на Евровидение-2020 с песней "Соловей".
  • На этой неделе Go-A провела свою первую пресс-конференцию после победы в Нацотборе. Музыканты ответили на расспросы журналистов, а также подписали контракт с общественным вещателем.

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