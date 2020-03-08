Участники "Голосу країни-10" помогли Дану Балану признаться в чувствах Тине Кароль

8 марта на шоу "Голос країни-10" стартовал новый этап - вокальные бои, где вокалисты борются за дальнейшее участие в проекте, исполняя на сцене одну песню дуэтом. Участники команды Дана Балана вместе со своим тренером подготовили сюрприз для Тины Кароль.

Победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин и сельский блогер Сергей Клейнис исполнили хит певицы "Не дощ" в необычной аранжировке. "Эта песня - подарок от Дана для Тины, и мы споем ее так, что она просто растает и поймет, как Дан ее любит", - сказали ребята перед выходом на сцену, назвав себя "настоящими амурчиками".

Фото: 1+1

"Спасибо, какой ты молодец! Как трогательно! Очень гармонично, с ума сойти", - не сдерживала эмоций Тина и даже обняла Дана.

Роман Сасанчин сказал, что этой песней они с Сергеем хотели показать, какие у Дана к Тине есть "настоящие и сильные чувства". "Они помогли тебе признаться", - обратилась Кароль к Балану.

Затем Дан назвал Тину "малой" и сказал: "Когда с батькой будем знакомиться? Я уже подготовил речь, подарки есть, по нашим молдавским традициям. Все есть, мы приходим и просим замуж и все такое...". На что певица произнесла: "Не так быстро математика складывается".

В прошлом выпуске Дан Балан пофлиртовал с участницей "Голоса країни-10", но за сценой был ее отец. Его реакция - это новый мем.

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