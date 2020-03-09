Как на "Голосі країни" прошли первые "вокальные бои" и кто покинул проект

В воскресенье, 8 марта, на шоу "Голос країни-10" стартовал новый этап - вокальные бои, где участники борются за дальнейшее участие в проекте, исполняя на сцене одну песню дуэтом.

У MONATIK’а, Тины Кароль, Дана Балана и Потапа с Настей нелегкий выбор: с кем пойти дальше, а кого оставить за пределами шоу. TheLime проследил за ходом 8-го выпуска "Голосу крїни-10" и публикует его итоги. Также смотрите ниже самые сильные вокальные поединки.

Команда MONATIK’а

Лида Ли и Елизавета Криворучко - один из самых ярких дуэтов в команде Монатика. Вокалистки исполнили песню Тины Кароль и Юлии Саниной "Вільна". Звездному тренеру пришлось сделать нелегкий выбор: дать шанс своей бэк-вокалистке или пойти дальше с "королевой бурлеска". В итоге наставник решил оставить Лиду Ли.

Команда Потапа и Насти Каменских

Непросто пришлось в этом выпуске и звездным супругам. Участники их команды Мария Кондратенко и Ерлан Баибазаров мощно исполнили песню MONATIK’а "Сильно". Звезда сериала "Школа" раскрылась по-новому, продемонстрировал сильный вокал, а противник девушки покорил тренеров чувственным исполнением. Наставники ребят сделали выбор в пользу Ерлана, а MONATIK, воспользовавшись "кражей", забрал Машу в свою команду.

Команда Дана Балана

Бывший участник группы "Четыре короля" Евгений Онишко и Индира Едильбаева, которая на на слепых прослушиваниях покорила вокалом и красотой, исполнили песню "House of the Rising Sun". Все тренеры пришли в восторг от дуэта и аплодировали стоя. Дан Балан не смог устоять перед красотой Индиры и сделал выбор в ее пользу. А Потап с Настей решили дать шанс Евгению и "украли" его в свою команду.

Команда Тины Кароль

Актриса сериала "Папик" Дарья Петрожицкая и участник "Танців з зірками-2019" Даниэль Салем стали заключением 8 выпуска проекта. В вокальном бою вокалисты исполнили песню "Позвони мне, позвони". Оба участника остаются в шоу: Тина Кароль сделала выбор в пользу Даниэля, но Дан Балан устроил "кражу" и теперь Дарья Петрожицька в его команде.

Так, по итогам 8 выпуска "Голосу країни-10" шоу покинули следующие участники:

Мариям Жордания (команда Потапа и Насти)

Сергей Клейнис (команда Дана Балана)

Денис Жупник (команда Тины Кароль)

Татьяна Игнатенко (команда Дана Балана)

Екатерина Чемезова (команда MONATIK’а)

Анжела Кансузян (команда Дана Балана)

Никита Ходос (команда MONATIK’а)

Николай Свид (команда Потапа и Насти)

Максим Гара (после "кражи" - команда Тины Кароль)

Елизавета Криворучко (после "кражи" - команда Потапа и Насти)

Нурсултан Шатирханули (после "кражи" - команда MONATIK’а)

Следующий выпуск вокального шоу Голос країни-10 смотрите уже в следующее воскресенье, 15 марта. За главными его событиями традиционно следите на страницах theLime.

В новом этапе проекта выступление одной из участниц было под угрозой из-за ее болезни. Однако несмотря на высокую температуру и запреты врачей, девушка нашла в себе силы, чтобы выйти на сцену.

Также смотрите, как победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин и сельский блогер Сергей Клейнис помогли Дану Балану признаться в чувствах Тине Кароль.

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