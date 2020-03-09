Как на "Голосі країни" прошли первые "вокальные бои" и кто покинул проект

В воскресенье, 8 марта, на шоу "Голос країни-10" стартовал новый этап - вокальные бои, где участники борются за дальнейшее участие в проекте, исполняя на сцене одну песню дуэтом.
У MONATIK’а, Тины Кароль, Дана Балана и Потапа с Настей нелегкий выбор: с кем пойти дальше, а кого оставить за пределами шоу. TheLime проследил за ходом 8-го выпуска "Голосу крїни-10" и публикует его итоги. Также смотрите ниже самые сильные вокальные поединки.
Команда MONATIK’а
Лида Ли и Елизавета Криворучко - один из самых ярких дуэтов в команде Монатика. Вокалистки исполнили песню Тины Кароль и Юлии Саниной "Вільна". Звездному тренеру пришлось сделать нелегкий выбор: дать шанс своей бэк-вокалистке или пойти дальше с "королевой бурлеска". В итоге наставник решил оставить Лиду Ли.
Команда Потапа и Насти Каменских
Непросто пришлось в этом выпуске и звездным супругам. Участники их команды Мария Кондратенко и Ерлан Баибазаров мощно исполнили песню MONATIK’а "Сильно". Звезда сериала "Школа" раскрылась по-новому, продемонстрировал сильный вокал, а противник девушки покорил тренеров чувственным исполнением. Наставники ребят сделали выбор в пользу Ерлана, а MONATIK, воспользовавшись "кражей", забрал Машу в свою команду.
Команда Дана Балана
Бывший участник группы "Четыре короля" Евгений Онишко и Индира Едильбаева, которая на на слепых прослушиваниях покорила вокалом и красотой, исполнили песню "House of the Rising Sun". Все тренеры пришли в восторг от дуэта и аплодировали стоя. Дан Балан не смог устоять перед красотой Индиры и сделал выбор в ее пользу. А Потап с Настей решили дать шанс Евгению и "украли" его в свою команду.
Команда Тины Кароль
Актриса сериала "Папик" Дарья Петрожицкая и участник "Танців з зірками-2019" Даниэль Салем стали заключением 8 выпуска проекта. В вокальном бою вокалисты исполнили песню "Позвони мне, позвони". Оба участника остаются в шоу: Тина Кароль сделала выбор в пользу Даниэля, но Дан Балан устроил "кражу" и теперь Дарья Петрожицька в его команде.
Так, по итогам 8 выпуска "Голосу країни-10" шоу покинули следующие участники:
- Мариям Жордания (команда Потапа и Насти)
- Сергей Клейнис (команда Дана Балана)
- Денис Жупник (команда Тины Кароль)
- Татьяна Игнатенко (команда Дана Балана)
- Екатерина Чемезова (команда MONATIK’а)
- Анжела Кансузян (команда Дана Балана)
- Никита Ходос (команда MONATIK’а)
- Николай Свид (команда Потапа и Насти)
- Максим Гара (после "кражи" - команда Тины Кароль)
- Елизавета Криворучко (после "кражи" - команда Потапа и Насти)
- Нурсултан Шатирханули (после "кражи" - команда MONATIK’а)
Следующий выпуск вокального шоу Голос країни-10 смотрите уже в следующее воскресенье, 15 марта. За главными его событиями традиционно следите на страницах theLime.
- В новом этапе проекта выступление одной из участниц было под угрозой из-за ее болезни. Однако несмотря на высокую температуру и запреты врачей, девушка нашла в себе силы, чтобы выйти на сцену.
- Также смотрите, как победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин и сельский блогер Сергей Клейнис помогли Дану Балану признаться в чувствах Тине Кароль.
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