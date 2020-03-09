Участница "Голосу країни-10" вышла на сцену, несмотря на запрет врачей

8 марта на шоу "Голос країни-10" стартовали вокальные бои. В новом этапе проекта выступление одной из участниц было под угрозой из-за ее болезни. Однако несмотря на высокую температуру и запреты врачей, девушка нашла в себе силы, чтобы выйти на сцену.

Руслана Калашникова в вокальном поединке сражалась с Николаем Свидом. Наставники ребят Настя Каменских и Потап выбрали для них украинскую народную песню "Цвіте терен".

Фото: 1+1

После выступления девушка призналась, что выступала с температурой почти 40, но несмотря на это чувствует себя счастливой. "Я очень боялась сегодня не выйти на сцену, потому что меня не пускали доктора", - призналась вокалистка.

Дан Балан сказал, что не знал, что у Русланы температура, но заметил, что "технически было не до конца хорошо". Но несмотря на погрешности в пении, тренер похвалил девушку. "Как она играла этот образ. Это было божественно", - отметил Балан.

Настя и Потап сделали выбор в пользу Русланы и отправили ее лечиться, а также готовиться к следующему этапу шоу.

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В прошлом выпуске Дан Балан пофлиртовал с участницей "Голоса країни-10", но за сценой был ее отец. Его реакция - это новый мем.

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