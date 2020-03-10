"Время и Стекло" показали новый ролик - в нем все плачут, и теперь фаны думают, что группе конец

Группа "Время и Стекло" презентовала в YouTube новый ролик "Время истекло", отмеченный также хештегом #навсегданикогда.

В нем Надя Дорофеева, Позитив и сотрудники Mozgi Entertainment пересматривают архивные фото и видео. Все плачут, обнимаются и будто прощаются. Именно поэтому фаны решили, что вскоре группа объявит об уходе со сцены.

Видео, опубликованное 10 марта, успело собрать в YouTube уже более 160 тыс. просмотров. В комментариях к ролику фаны группы недоумевают от того, почему видео так похоже на прощальное.

При этом пока ни участники "Время и Стекло", ни их коллеги догадки зрителей не комментируют. Похоже, вскоре группа поделится новостями. Возможно, не самыми радостными для ее почитателей.

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