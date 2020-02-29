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Pianoбой порадовал фанов новым атмосферным клипом: видео

Песня и клип посвящены теме эмоционального выгорания

суббота, 29 февраля 2020, 11:16
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Дмитрий Шуров (Pianoбой) презентовал клип на лирическую песню "Пустеля". Музыкант выбрал для съемок потрясающие локации: ледники Исландии и поля под Киевом.

Премьера видеоряда состоялась на YouTube-канале исполнителя. По словам Шурова, песня и клип посвящены теме эмоционального выгорания.

"Всем, кто познал, что такое эмоциональное выгорание, бездна и безнадежность. Кто хоть раз в жизни чувствовал, что все бесполезно и ничто не имеет смысла. Что ты один на один среди толпы. Что зима никогда не кончится. Эта песня посвящается тем, кто не испугался копнуть глубже в себя и взглянуть в глаза собственным демонам. Кто не боится грусти и умеет повернуть ее в свою пользу", - написал музыкант на своей странице в Facebook.

"Я хочу, чтобы вы всегда знали, что вы такие не одни. И что внутри нас всегда есть ответ, просто надо найти силы каждый день поливать свой цветок. И весна обязательно придет. И все расцветет. И пустыня превратится в сад", - добавил Дмитрий.

Поклонники артиста с восторгом приняли его новую видеоработу и написали много позитивных откликов в комментариях под роликом.

"Божественное звучание и, отдельный, респект за ландшафты", "Слишком красиво! До мурашек, до слез..", "Один из самых атмосферных клипов", "Удивительная гармония музыки, слов и видеоряда!", - пишут фаны.

  • Украинский хитмейкер MONATIK презентовал клип на песню "Сильно". В новом видео артист отправляет зрителя в открытый космос любви, в спроектированный им самим сон, который он искренне желает испытать каждому.
  • Смотрите также на theLime новый клип группы Mozgi на песню "Девчонка". В новом ролике участники бойз-бенда меняются местами с хрупкими и привлекательными девушками, уступая им право быть лучшими в традиционно мужской работе.

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