Go-A обновили песню "Соловей", но в сети требуют вернуть оригинал - что изменилось в треке

В сети появилась новая, доработанная версия песни "Соловей", с которой уже в мае этого года группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Роттердаме.

Совершенствованием аранжировки участники Go-A и продюсер Руслан Квинта занялись вскоре после победы группы в финале Нацотбора на песенный конкурс. Теперь "Соловей" звучит несколько слаженнее и глубже, вокал - ровнее, но первые слушатели в сети настойчиво требуют вернуть оригинал. Говорят, песня утратила органичность, былую целостность и превратилась в дискотечный трек.

"Мне в предыдущей версии немного не хватало низов, заливок и эстетических элементов по всему треку, особенно на сбивках. Сейчас это все добавили и я доволен", - поделился мнением в Фейсбук пользователь Serge Mesch. Что правда, с ним согласились далеко не все.

"А мне не нравится, потому утрачена целостность и органичность. В этой редакции слышу откровенно лишние звуки. Только бэк-вокал здесь нравится", "Очень банальная "радио" попса стала", "Оригинал был в разы лучше, верните трек, за который голосовали", "Испортили песню. Верните оригинал", - дискутирую в комментариях в Фейсбук и на YouTube.

Примечательно, что не оценили новую версию трека и слушатели Go-A за рубежом. "Мне кажется, первая версия была лучше. Эта слишком мягкая и лишает песню трагизма ее истории", "О, нет, что вы наделали. Надеюсь, вы еще передумаете и вернете оригинал", - делятся мнениями под свежей записью.

Слушаем также оригинал песни "Соловей", представленный еще до старта Нацотбора на Евровидение-2020.

Ранее дискуссии в сети вызвала и сама победа Go-A в финале Нацотбора. Замечания нашлись не только у зрителей, но и у некоторых звезд шоу-бизнеса. В частности, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя вдруг рассмотрел в тексте песни "Соловей" тревожное "псевдо-этно" и попытку "впарить Европе паттерн о голодоморной и немощной Украине".

Позже в беседе с журналистами Go-A ответили на критику Тараса Тополи. Музыканты заявили, что их конкурсная композиция оптимистичная и не содержит ничего такого, что могло бы унизить страну.

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