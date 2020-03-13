Бэк МС alyona alyona представила первый трек сольного проекта Elina Elian

Наблюдая за выступлениями alyona alyona вживую, вы вряд ли упустите из виду ее эффектную напарницу Элину. Она - бэк МС хип-хоп-исполнительницы, задача которой - подхватывать технически сложные куплеты Алены на вдохах и подчеркивать вокалом акценты того или иного трека. При этом стройная харьковчанка уже давно трудится над сольным проектом Elina Elian.

Формат проекта - one woman/man live. Элина использует синтезаторы и драм-машины, создавая ритмические треки, а также сама записывает и вокальные партии. 13 марта в YouTube девушка презентовала свой дебютный трек Spring Talking в формате live.

Съемки ролика проходили на территории той же виллы на Бали, где последние несколько месяцев работала над новым альбомом alyona alyona. К слову, исполнительница также поддержала релиз напарницы на личной странице в Инстаграм.

Ранее alyona alyona (Алена Савраненко) представила эмоциональный трек "Коли ховають молодих". Песня стала воспоминанием о тех, чья жизнь оборвалась слишком рано.

Смотрите также на theLime клип alyona alyona и певицы Джамалы к совместному треку "Забирай". В нем исполнительницы рассказывают об обратной стороне популярности в эпоху интернета и соцсетей.

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