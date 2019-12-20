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alyona alyona и Джамала выпустили клип к треку "Забирай" - он об обратной стороне популярности

Изюминкой трека оказалась нетрадиционная манера пения Джамалы

пятница, 20 декабря 2019, 13:23
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alyona alyona и Джамала презентовали в YouTube клип к совместному треку "Забирай". В нем исполнительницы рассказывают об обратной стороне популярности в эпоху интернета и соцсетей.

Ранее певицы уже исполняли трек на сольном концерте Джамалы в Киеве, и наоборот. Клип к нему вышел 20 декабря на канале alyona alyona в YouTube.

Изюминкой трека оказалась нетрадиционная манера пения Джамалы, с которой певица справилась в два счета. В центре сюжета нового видео - так называемые диванные эксперты, которые врываются в личную жизнь артистов, желая заполучить их внимание любой ценой.

  • Ранее Тина Кароль и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина представили в сети совместный трек "Вільна", автором которого выступила украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко).
  • Группа KAZKA презентовала песню "Грай" - пятый сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на 27 декабря. И, похоже, у трека есть все шансы стать новым хитом.

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