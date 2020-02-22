alyona alyona выпустила трек "Коли ховають молодих" - он о тех, чья жизнь оборвалась слишком рано

Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) представила эмоциональный трек "Коли ховають молодих".

Премьера сингла состоялась в субботу, 22 февраля, на YouTube-канале исполнительницы. Эта песня - воспоминание о тех, чья жизнь оборвалась слишком рано.

"Как-то ко мне обратился режиссер Руслан Горовой, который предложил мне написать трек, посвященный памяти юного 15 летнего парня, Дани Дидика, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове, в феврале 2015 года. Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них - похороны молодежи", - говорит alyona alyona

"Трек "Коли ховають молодих" - это "ода памяти" всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир", - отметила исполнительница.

Поклонники рэперши прониклись эмоциональным треком и написали, что он вызвал у них мурашки и слезы.

"Очень круто, это больная тема, спасибо, что подняла ее", "Мурашки по коже", "Алена горжусь, что есть такие украинцы как ты. До глубины души", "Трудно сдержать слезы! Алена, сильно и душевно", - пишут фанаты в комментариях под роликом.

Ранее alyona alyona и Джамала презентовали в YouTube клип к совместному треку "Забирай". В нем исполнительницы рассказывают об обратной стороне популярности в эпоху интернета и соцсетей.

Британское издание The Guardian включило alyona alyona (Алену Савраненко) в список 50 новых артистов, за которыми стоит последить в 2020 году. В престижном рейтинге певицу разместили на второй позиции.

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